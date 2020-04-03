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Ранние признаки заражения коронавирусом

Ранние признаки заражения коронавирусом
14:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самым ранним его симптомом могут быть проблемы с желудком, боли в животе, предупреждают британские медики.

При заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 люди часто пропускают легкие признаки недуга. 

Как сообщается, в условиях бушующей пандемии COVID-19 людей просят быть особенно бдительными при появлении сухого кашля, повышенной температуры, считающихся основными симптомами злополучной коронавирусной инфекции. Но издание Express приводит слова директора общественного здравоохранения Вустера Майкла Хирша о том, что в больницах сейчас находятся пациенты с положительным тестом на вирус, у которых наблюдаются только боли в животе.

"Боль в животе может оказаться самым ранним симптомом COVID-19, и следует проявлять повышенную настороженность, если вы начали чувствовать ее. Некоторые пациенты сообщили, что испытывали боль в животе непосредственно перед развитием других известных симптомов: жара, кашля, одышки", - рассказал эксперт.

Между тем, Американским журналом гастроэнтерологии уже были опубликованы результаты исследования, показавшего, что сигнализировать об инфекции могут проблемы с пищеварением, диарея. Так, среди китайских пациентов с COVID-19 из провинции Хубэй 48,5% были госпитализированы с возникшими проблемами пищеварительного характера – изменившимся стулом, рвотой, болями в животе.

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"Их появление связано с развитием пневмония в нижних долях легких. Их воспаление способствует раздражению диафрагмы, что может вызывать боли в животе", - пояснил Майкл Хирш.

Он добавил, что данный симптом заражения коронавирусом характерен для молодых пациентов – пожилые чаще проявляют респираторные симптомы.

Другими малоизвестными симптомами COVID-19 могут быть сильная сонливость, усталость, потеря способности различать вкусы, запахи, головные боли, заложенность носа, покраснение глаз.

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Здоровье, Вирус, Инфекция, Советы медиков, Симптомы коронавируса, Covid-19, Первые симптомы коронавируса.
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