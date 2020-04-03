Пациенты с коронавирусом могут заражать других после выздоровления

Новости шоу бизнеса:У таких пациентов уже нет симптомов, однако в образцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса.

В American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine было опубликовано новое исследование, изучающее заразность пациентов с новым коронавирусом после выздоровления.

Выяснилось, что некоторые пациенты из Китая продолжали заражать окружающих, несмотря на то, что они выздоровели. Исследователи считают, что больницам стоит расширить рекомендации по самоизоляции выписавшихся пациентов до 14 дней.

Команда ученых из Йельской школы медицины работала с 16 пациентами, у которых COVID-19 протекала в легкой форме. Участники находились в пекинской больнице в период с 28 января по 9 февраля.

Пациентам делали мазок из горла до тех пор, пока результаты не становились отрицательными. После этого их выписывали.

Однако команда обнаружила, что покинувшие больницу пациенты с отрицательным результатом все еще были заразными. Спустя восемь дней после выздоровления люди продолжали заражать окружающих.

"Пациенты с COVID-19 могут быть заразными даже после выздоровления, поэтому к ним важно относиться с такой же осторожностью как к пациентам с симптомами", - отмечается в отчете команды.