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Дискомфорт в желудке: овощи, которыми лучше не злоупотреблять

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Дискомфорт в желудке: овощи, которыми лучше не злоупотреблять
05:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что овощи - кладезь ценных витаминов и полезных веществ, некоторые из них могут спровоцировать дискомфорт в желудке.

  • 1

    Бобы

    В этих овощах содержится много сахара и клетчатки, а такую комбинация организму переваривать достаточно сложно. Такие продукты могут вызвать вздутие и тяжесть в желудке, а входящие в их состав вещества, препятствуют всасыванию витаминов и минералов.

  • 2

    Брокколи

    Этот вид капусты содержит рафинозу - трисахарид, который организм не может полностью усвоить. Но этот процесс можно облегчить, если в блюдо с брокколи добавить лимонный сок - он облегчит и ускорит процесс переваривания.

  • 3

    Кукуруза

    Этот овощ также попадает в список продуктов, которые вредят пищеварительной системе. В кукурузе есть вид особый углеводов, которые желудочно-кишечному тракту сложно расщепить. А это, в свою очередь, приводит к различным проблемам с желудком.

  • 4

    Грибы

    Так же, как и вышеперечисленных продуктах, в грибах есть рафиноза, которая негативно влияет на работу пищеварения. Этот вид сахара приводит к вздутию, повышенному газообразованию и боли в животе.

  • 5

    Шпинат

    Этот продукт лучше не употреблять в свежем виде, потому что он содержит много клетчатки, которая может вызывать дискомфорт и болевые ощущения в желудке. Если хотите, можно приготовить из шпината смузи, тогда пользы будет больше.

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Здоровье, Продукты, Еда, Желудок.
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