Дискомфорт в желудке: овощи, которыми лучше не злоупотреблять

1 Бобы В этих овощах содержится много сахара и клетчатки, а такую комбинация организму переваривать достаточно сложно. Такие продукты могут вызвать вздутие и тяжесть в желудке, а входящие в их состав вещества, препятствуют всасыванию витаминов и минералов.

2 Брокколи Этот вид капусты содержит рафинозу - трисахарид, который организм не может полностью усвоить. Но этот процесс можно облегчить, если в блюдо с брокколи добавить лимонный сок - он облегчит и ускорит процесс переваривания.

3 Кукуруза Этот овощ также попадает в список продуктов, которые вредят пищеварительной системе. В кукурузе есть вид особый углеводов, которые желудочно-кишечному тракту сложно расщепить. А это, в свою очередь, приводит к различным проблемам с желудком.

4 Грибы Так же, как и вышеперечисленных продуктах, в грибах есть рафиноза, которая негативно влияет на работу пищеварения. Этот вид сахара приводит к вздутию, повышенному газообразованию и боли в животе.