Здоровые ногти: натуральные средства для ухода

Новости шоу бизнеса:Пять натуральных средств, которые улучшат состояние ногтей.

Лак для ногтей может сделать их красивыми и сияющими, но в долгосрочной перспективе он наносит вред. Именно поэтому предпочтительнее выбирать натуральные средства украшения ногтей.

Лимонный сок. Он не только делает ногти более сияющими, но избавляет от разного рода неприглядно пятнышек. Промакивайте пальцы в особом составе из лимонного сока, уксуса и тёплой воды. Нежно втирайте его в ногти и ожидайте какое-то время, после чего можно промывать их тёплой водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Детское масло. Частое использование воды высушивает ногти и делает их более хрупкими. Массажными движениями втирайте ежедневно в ногти детское масло, для того, чтобы сохранять естественное увлажнение, делать ногти более прочными и сияющими.

Оливковое масло. Добавьте несколько капель оливкового масла в чашку с тёплой водой. Промокните ногти на 5-10 минут. Втирайте массажными движениями масло в ногти и кутикулы, а затем промываете тёплой водой. Делайте это ежедневно.

Розовая вода. Наносите розовую воду на ногти каждый день для защиты естественного розового оттенка. Ополаскивайте комбинацией из лимонного сока и розовой воды для того, чтобы удалять с поверхности разные пятнышки. Делайте это трижды в неделю для достижения наилучшего эффекта.

Вазелин. Массажными движениями втирайте вазелин в ногти после приема ванны и перед отходом ко сну. Это предотвратит потерю натуральный влаги и сохранит естественный глянец ногтей.