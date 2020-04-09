Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Почти без очередей: в ГПСУ отчитались о работе пунктов пропуска на границе
Почти без очередей: в ГПСУ отчитались о работе пунктов пропуска на границе
Обстрелы продолжаются: на Донбассе ранены еще двое украинских военных
Обстрелы продолжаются: на Донбассе ранены еще двое украинских военных
Основные изменения правил футбола (список)
Основные изменения правил футбола (список)
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?

Как снять стресс: способы, методы, что помогает успокоиться

Смотрите фото (6)
Как снять стресс: способы, методы, что помогает успокоиться
23:43 Чт, 9 Апрель 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие люди подвергаются стрессу, который "подрывает" здоровье и приводит к постоянной усталости.

  • 1

    Зеленый чай

    Специалисты советуют выпить чашечку зеленого чая, содержащего ценные аминокислоты, которые благоприятно влияют на нервную систему. Этот напиток помогает расслабиться и снять нервное напряжение.

  • 2

    Запах апельсина

    Ученые из Бразилии выяснили, что запах этого цитрусового способен снизить уровень стресса. Успокоить нервы можно эфирным маслом апельсина или же свежим фруктом, который достаточно просто разрезать на две части.

  • 3

    Прослушивание музыки

    А вот исследователи из Австрии считают, что эффективно снять стресс поможет прослушивание любимой музыки. Это занятие снижает уровень тревожности и показатели давления, а также нормализирует сердцебиение.

  • 4

    Массаж рук

    Если чувствуете тревожность или сильное напряжение - сделайте массаж рук. Для этого не нужно бежать в салон к специалисту, технику массажа можно освоить самостоятельно, она поможет снять усталость и нервозность.

  • 5

    Глубокое дыхание

    Быстро успокоить нервы можно и с помощью глубоких вдохов. Отвлекитесь на 5 минут от своего занятия и глубоко подышите, чтобы нормализовать сердцебиение и улучшить самочувствие в целом.

Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Стресс, Советы медиков, Как снять стресс, Как быстро успокоиться, Способы снять стресс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
02 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
03 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
04 Восстановление экономики: Шмыгаль обсудил с регионами выход из карантина
05 В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Microsoft: Запуск гибридного Surface Neo отложен на следующий год
Microsoft: Запуск гибридного Surface Neo отложен на следующий год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь