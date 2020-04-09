Как снять стресс: способы, методы, что помогает успокоиться

1 Зеленый чай Специалисты советуют выпить чашечку зеленого чая, содержащего ценные аминокислоты, которые благоприятно влияют на нервную систему. Этот напиток помогает расслабиться и снять нервное напряжение.

2 Запах апельсина Ученые из Бразилии выяснили, что запах этого цитрусового способен снизить уровень стресса. Успокоить нервы можно эфирным маслом апельсина или же свежим фруктом, который достаточно просто разрезать на две части.

3 Прослушивание музыки А вот исследователи из Австрии считают, что эффективно снять стресс поможет прослушивание любимой музыки. Это занятие снижает уровень тревожности и показатели давления, а также нормализирует сердцебиение.

4 Массаж рук Если чувствуете тревожность или сильное напряжение - сделайте массаж рук. Для этого не нужно бежать в салон к специалисту, технику массажа можно освоить самостоятельно, она поможет снять усталость и нервозность.