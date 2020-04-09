Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Украинских военных, которые вернулись из Литвы, отправили на карантин (Видео)
Вернулись из Литвы: Украинских военных отправили на карантин (Видео)
Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина
Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?

В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?

В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
20:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коронавирус передается при контакте рук с носом, глазами или губами. Один из лучших способов профилактики - тщательно мыть руки с мылом.

Специалисты дали советы, чем можно заменить антисептики, периодически пропадающие из продажи на фоне распространения нового китайского коронавируса.

При отсутствии санитайзеров нужно мыть руки горячей водой и мылом, что поможет в профилактике не только коронавируса, но и других инфекций.

У антисептиков на основе спирта, как отмечают эксперты, есть недостатки - они могут вызвать раздражение, а на жирных и грязных ладонях эффект от средств стремится к нулю. Чтобы добиться обеззараживания, на руки надо наносить около 5 мл антисептика и растирать его не менее минуты.

Мыло или антибактериальный гель? Что эффективнее по мнению ученых
Мыло или антибактериальный гель? Что эффективнее по мнению ученыхЧитать полностью

Водка в данном случае не поможет, поскольку концентрация спирта в ней ниже необходимых для качественной дезинфекции 60%.

Процедура мытья рук должна длиться не менее 30 секунд, особое внимание стоит уделить пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья. Гаджеты, особенно смартфоны, следует протирать спиртосодержащими жидкостями крепостью не менее 70%.

Как советуют в Сети, можно смешать спирт с глицерином либо спирт с соком алоэ. А еще можно купить в аптеке любую недорогую настойку на спирту (если сам спирт недоступен) и пользоваться ею.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Бактерии, Мыло, Коронавирус, Мытье рук, Антибактериальное мыло, Антисептик, Covid-19, Антибактериальный гель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь