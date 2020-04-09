В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?

Новости шоу бизнеса:Коронавирус передается при контакте рук с носом, глазами или губами. Один из лучших способов профилактики - тщательно мыть руки с мылом.

Специалисты дали советы, чем можно заменить антисептики, периодически пропадающие из продажи на фоне распространения нового китайского коронавируса.

При отсутствии санитайзеров нужно мыть руки горячей водой и мылом, что поможет в профилактике не только коронавируса, но и других инфекций.

У антисептиков на основе спирта, как отмечают эксперты, есть недостатки - они могут вызвать раздражение, а на жирных и грязных ладонях эффект от средств стремится к нулю. Чтобы добиться обеззараживания, на руки надо наносить около 5 мл антисептика и растирать его не менее минуты.

Водка в данном случае не поможет, поскольку концентрация спирта в ней ниже необходимых для качественной дезинфекции 60%.

Процедура мытья рук должна длиться не менее 30 секунд, особое внимание стоит уделить пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья. Гаджеты, особенно смартфоны, следует протирать спиртосодержащими жидкостями крепостью не менее 70%.

Как советуют в Сети, можно смешать спирт с глицерином либо спирт с соком алоэ. А еще можно купить в аптеке любую недорогую настойку на спирту (если сам спирт недоступен) и пользоваться ею.