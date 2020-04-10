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Полезен, но не всем: кому нельзя употреблять имбирь

Полезен, но не всем: кому нельзя употреблять имбирь
08:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на всю пользу, этот продукт разрешен для употребления не всем.

Имбирь давно используют в народной медицине, как средство от многих заболеваний. Он обладает целым рядом полезных свойств для организма. 

Несмотря на то, что в составе имбиря много витаминов, полезных веществ и аминокислот, поддерживающих работу всего организма, он имеет и свои противопоказания. В первую очередь, от продукта следует отказаться людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что масла и фенолы, которые содержит эта пряность, раздражают слизистую и могут привести к расстройствам пищеварительной системы, в частности язве желудка.

Имбирь рекомендуют употреблять в сезон гриппа, потому что он обладает противовирусным действием и укрепляет иммунитет. Но от него следует отказаться при высокой температуре, кровотечениях и ожогах.

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Из-за того, что этот корнеплод стимулирует выработку желчи, он противопоказан людям, страдающим проблемами с печенью, а также при острых заболеваниях почек.

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Питание, Здоровье, Имбирь, Вред, Польза.
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