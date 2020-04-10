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Удобно, но вредно: чем опасна удаленная работа

Удобно, но вредно: чем опасна удаленная работа
18:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики предупреждают об опасности удаленной работы.

На время карантина некоторые украинцы оказались в четырех стенах без работы, другие же трудятся удаленно собственно в тех же условиях. Однако медики предупреждают о том, что удаленка грозит целым букетом заболеваний.

Так, из-за сидячей работы и застоя крови может развиться варикоз, закупорка сосудов и повышение давления. Из-за того, что страдает кровообращение, появляется головная боль, проблемы с памятью и концентрацией. Невзирая на то, что вы сидите, быстрее наступает усталость, раздражительность, апатия и даже депрессия.

Зачастую сидим за компьютером мы в неверном положении, нагрузка на позвоночник возрастает, что чревато искривлением, радикулитом и остеохондрозом. Кроме того, может произойти защемление позвоночного нерва. У мужчин, которые работают удаленно и мало двигаются, может развиться простатит, у женщин - гинекологические проблемы из-за нехватки воздуха и движения, а также стрессов.

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Медики говорят о том, что нередко из-за постоянного напряжения в руках при работе за компьютером возникает онемение в пальцах и суставах, а иногда даже судороги. Ну а главная проблема удаленных сотрудников - хроническая усталость, избежать которой можно благодаря:

  • правильной позе во время сидения, не стоит подпирать руками подбородок и горбиться;

  • нужно чаще проветривать комнату и делать физические упражнения;

  • не злоупотреблять перекусами, мучным. Пейте минимум 1,5 литров воды в день и питайтесь дробно, небольшими порциями 4-5 раз в день.

 Напомним, ранее мы писали о том, как избежать болей в спине и шее работая на "удаленке".

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Здоровье, Опасность, Карантин, Удаленная работа, Удаленка.
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