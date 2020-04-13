Самая полезная рыба для организма человека

1 Тунец Эта рыба является рекордсменом среди морепродуктов по содержанию полезных омега-3 жирных кислот. Мясо тунца низкокалорийное и содержит большое количество витамина В6 а также витамины А, Е и D.

2 Треска Регулярное употребление трески полезно для сердца. Магний натрий и калий, присутствующие в составе этой рыбы, прекрасно проводят профилактику заболеваний, укрепляя сердечную мышцу.

3 Лосось Мясо этой рыбы содержит огромное количество питательного белка и легкоперевариваемого жира. Не секрет, что один из самых полезных компонентов в составе лососины - полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Благодаря этому, польза лосося заключается в способности противостоять воспалительным процессам в организме человека.