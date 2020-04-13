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Самая полезная рыба для организма человека

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Самая полезная рыба для организма человека
02:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В рыбе содержится много ценных витаминов и полезных веществ, которые важны для нашего организма.

  • 1

    Тунец

    Эта рыба является рекордсменом среди морепродуктов по содержанию полезных омега-3 жирных кислот. Мясо тунца низкокалорийное и содержит большое количество витамина В6 а также витамины А, Е и D.

  • 2

    Треска

    Регулярное употребление трески полезно для сердца. Магний натрий и калий, присутствующие в составе этой рыбы, прекрасно проводят профилактику заболеваний, укрепляя сердечную мышцу.

  • 3

    Лосось

    Мясо этой рыбы содержит огромное количество питательного белка и легкоперевариваемого жира. Не секрет, что один из самых полезных компонентов в составе лососины - полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Благодаря этому, польза лосося заключается в способности противостоять воспалительным процессам в организме человека.

  • 4

    Камбала

    Это одна из самых полезных белых рыб. Камбала содержит широкий спектр витаминов в своем составе. Так, в помощь нормальному обмену веществ в ней содержатся основные витамины группы В, для профилактики проблем со зрением - камбала "предлагает" витамин А и рибофлавин.

Список продуктов, которые сильно вредят почкам

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Здоровье, Рыба, Полезная рыба, Советы медиков, Полезные продукты для организма.
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