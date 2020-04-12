Хронические болезни при коронавирусе: чем опасны?

Новости шоу бизнеса:Наличие всего одного хронического заболевания при проникновении в организм коронавируса на 80% повышает вероятность оказаться в реанимации или умереть.

Науке известно о том, что от коронавируса в тяжелой форме чаще всего страдают хронические больные вроде тех, кто имеет диабет, гипертонию или опухоли. Исследование с участием 1 600 больничных пациентов из Китая показало, что наличие какого-либо хронического заболевания увеличивает риск попадания в реанимацию или смерти пациента с коронавирусом почти на 80%. Если же у него две каких-то болезни, вероятность осложнений ещё выше. В целом, 20% пациентов с хроническими болезнями оказывались в реанимации, нуждались в ИВЛ или умирали, по сравнению с всего 5% здоровых людей с коронавирусом.

Речь идет только о тех 1 600 пациентов, за которыми наблюдали китайские исследователи, и вполне возможно, результаты этого наблюдения нуждаются в серьезной поправке. Дело в том, что собственно пациентами с COVID-19 становится не более 20% жертв коронавируса, поскольку у 80% людей он не вызывает никаких симптомов, они изначально не попадают в больницы и даже не проходят через диагностику.

Нынешние наблюдения показали, что к числу наиболее опасных хронических заболеваний относится хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), а также рак.

Половина жертв ХОБЛ в ходе исследования попали в реанимацию или умерли. Этот коэффициент составлял лишь 20% у жертв гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня ученые прилагают глобальные усилия для понимания того, кто наиболее уязвим перед тяжелым течением коронавирусной инфекции, и кого нужно изолировать максимально строго.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 млн 780 тысяч 713 человек. Из них излечилось 400 тыс человек, а 108 837 пациента умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 501 419 больных. На втором месте сейчас Испания — там заразились 158 273 человека, умерло 16 081. В Италии по состоянию на 11 апреля инфицированы уже 147 577 человек.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (89 пациентов) превысило количество летальных случаев (83 пациента). За сутки было зафиксировано 255 новых случаев.