Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минимум миллион долларов: Зеленский обещает награду за вакцину от Covid-19
Минимум миллион долларов: Зеленский обещает награду за вакцину от Covid-19
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Смолевичи - Шахтер Солигорск: онлайн-трансляция матча (Видео)
Смолевичи - Шахтер Солигорск: онлайн-трансляция матча (Видео)
Католическая Пасха 2020: мировые звезды поздравляют с праздником (Фото, Видео)
Католическая Пасха 2020: поздравления мировых звезд (Фото, Видео)

Хронические болезни при коронавирусе: чем опасны?

Хронические болезни при коронавирусе: чем опасны?
15:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наличие всего одного хронического заболевания при проникновении в организм коронавируса на 80% повышает вероятность оказаться в реанимации или умереть.

Науке известно о том, что от коронавируса в тяжелой форме чаще всего страдают хронические больные вроде тех, кто имеет диабет, гипертонию или опухоли. Исследование с участием 1 600 больничных пациентов из Китая показало, что наличие какого-либо хронического заболевания увеличивает риск попадания в реанимацию или смерти пациента с коронавирусом почти на 80%. Если же у него две каких-то болезни, вероятность осложнений ещё выше. В целом, 20% пациентов с хроническими болезнями оказывались в реанимации, нуждались в ИВЛ или умирали, по сравнению с всего 5% здоровых людей с коронавирусом.

Речь идет только о тех 1 600 пациентов, за которыми наблюдали китайские исследователи, и вполне возможно, результаты этого наблюдения нуждаются в серьезной поправке. Дело в том, что собственно пациентами с COVID-19 становится не более 20% жертв коронавируса, поскольку у 80% людей он не вызывает никаких симптомов, они изначально не попадают в больницы и даже не проходят через диагностику.

Нынешние наблюдения показали, что к числу наиболее опасных хронических заболеваний относится хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), а также рак.

В чем заключается клиническое выздоровление от коронавируса

Половина жертв ХОБЛ в ходе исследования попали в реанимацию или умерли. Этот коэффициент составлял лишь 20% у жертв гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня ученые прилагают глобальные усилия для понимания того, кто наиболее уязвим перед тяжелым течением коронавирусной инфекции, и кого нужно изолировать максимально строго.

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины
Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакциныЧитать полностью

Напомним, по состоянию на 11 апреля в мире коронавирусом инфицировано  1 млн 780 тысяч 713 человек. Из них излечилось 400 тыс человек, а 108 837 пациента умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 501 419 больных. На втором месте сейчас Испания — там заразились 158 273 человека, умерло 16 081. В Италии по состоянию на 11 апреля инфицированы уже 147 577 человек.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (89 пациентов) превысило количество летальных случаев (83 пациента). За сутки было зафиксировано 255 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Опухоль, Диабет, Заболевание, Коронавирус, Хронические болезни, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
04 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения Covid-19 в Украине и мире 12 апреля (Онлайн)
Оживление экономики Европы: Глава МИД Германии предлагает принять семилетнюю программу
Оживление экономики: Глава МИД Германии предложил программу
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь