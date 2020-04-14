Может ли одышка быть симптомом заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:к основным симптомам инфекции, спровоцированной коронавирусом, относятся повышение температуры, кашель и одышка. Но понять, что дыхание нарушилось именно из-за вируса?

Возникшая у человека одышка является одним из "классических" симптомов заражения коронавирусом, ведущего к легочной инфекции COVID-19. Но также она может быть связана с другими патологиями. Как понять, что именно угрожает здоровью?

Согласно заключению специалистов Гарвардской медицинской школы, если одышка сопровождается лихорадкой (термометр показывает 38 градусов и выше), постоянным кашлем, дискомфортом в горле, с большой вероятностью можно предположить, что у человека развивается COVID-19.

"Одышка, которая не сопровождается симптомами гриппа, может быть признаком других проблем, от приступа паники до инфаркта", — пояснили медики.

По их словам, на фоне постоянного потока новостей о коронавирусе, многие люди стали страдать от повышенного беспокойства и тревожности. Подобные состояния тоже могут вызывать ощущение нехватки воздуха. В таких случаях медики рекомендуют прибегать к практикам релаксации.

Например, хорошо помогает диафрагмальное дыхание (дыхание животом). Как его выполнить? Еще одним состоянием здоровья, связанным с одышкой, является астма. В случае ее приступа, помимо ощущения удушья, пострадавший испытывает стеснение в груди, хрипы. Для облегчения болезненных симптомов необходимо использовать лекарственный ингалятор.

Другая возможная причина возникшей одышки – сердечный приступ. Дополнительно наблюдаются такие отклонения, как чувство сдавливания грудной клетки или чего-то очень тяжелого на груди, боль, которая распространяется на руки, спину, шею, челюсть, а также тошнота. Проявление этого комплекса симптомов – повод вызвать скорую помощь.