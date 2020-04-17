Завтрак - залог крепкого здоровья: что есть с утра, чтобы не набирать лишний вес

Новости шоу бизнеса:Завтрак – обязательный прием пищи, с которого начинается день.

Правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам. В зависимости от того в какой период дня они будут употреблены в пищу и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела. Необходимо отметить, что все продукты важны для организма и насыщают его разными питательными компонентами.

Как же лучше распределить продукты в течение дня, чтобы легко снизить вес и потратить все набранные за день калории?

Утром в пищу лучше выбрать медленные и быстрые углеводы, поскольку большинство быстрых углеводов богаты глюкозой и достаточно калорийны. Организму важно потратить эту энергию в течение дня, чтобы она не превратилась в жир. Медленные же углеводы напротив постепенно выделяют глюкозу, и она успевает усвоиться организмом, не откладываясь в виде жира в теле.

Крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель – именно они лучше всего подойдут для завтрака.

Например, картофель, лучше всегда есть в первой половине дня. Он богат крахмалом, калориен и в последствии может легко превратиться в жир. Принимая его в пищу на завтрак, шансы потратить калории намного выше.

Такие сухофрукты как инжир и курага, хорошо разгоняют метаболизм и помогают переваривать пищу в течение дня.

Яблоки способствуют улучшению работы желудка и кишечника, поэтому их тоже лучше принимать в пищу в первой половине дня. А вот съеденное вечером свежее яблоко может спровоцировать дискомфорт и повысить кислотность желудка.