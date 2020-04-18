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Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50

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Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50
03:34 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:5 лучших видов физической активности для женщин в возрасте за 50.

  • 1

    Танцы

    С возрастом мы также теряем координацию. Один из самых полезных и веселых способов улучшить координацию и увеличить количество эндорфинов в крови – танец. Можно заниматься любым видом танцев в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями. Это здоровый и полезный способ поддерживать фигуру, хорошее психологическое состояние и крепкое здоровье. Включайте музыку и занимайтесь танцами дома во время карантина.

  • 2

    Йога

    Уже доказано, что йога эффективно растягивает тело, укрепляет и наращивает мышцы, предупреждает возникновение повреждений и болей в спине. Не обязательно посещать студию и делать сложные тренировки йоги. Вы можете включить видео дома и начать с самых простых поз. Йога поможет укрепить организм и расслабиться в это непростое время.

  • 3

    Активность и стрейчинг

    Упражнения по растяжке прорабатывают полностью все тело. Такая подготовка перед тренировкой поможет избежать травм. Кроме того, растяжка успокаивает боли в спине, улучшает упругость и гибкость тела, делает красивую осанку. Делает растяжку в своем индивидуальном ритме.

  • 4

    Пилатес

    Эта тренировка основана на проработке всех мышц для поддержания гармонии в теле, для укрепления позвоночника. Это также эффективный способ против болей в шее и пояснице. Пилатес исправляет неправильную осанку, настраивает правильное дыхание. Благодаря этим простым упражнениям вы станете гибкой, укрепленной и здоровой. Без каких-либо болей в спине.

  • 5

    Стержень (core-тренировка)

    Стержень (core) – это вся мышечная зона, которая находится в центре корпуса. Эта зона объединяет мышцы пресса, диафрагмы, поясницы, ягодиц. Работа над этими зонами помогает улучшить дыхание, так как упражнения помогают вывести воздух из легких, чтобы в них не оставался грязный воздух. Благодаря разным видам планки вы сделаете тело выносливым, сильным и здоровым. Делайте планку хотя бы по 1-2 минуты каждый день. Также не забывайте качать спину, пресс, ягодицы. Воспользуйтесь самыми простыми упражнениями, которые не навредят вашему телу.

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Здоровье, Спорт, Тренировка, Занятие.
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