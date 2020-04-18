Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50

1 Танцы С возрастом мы также теряем координацию. Один из самых полезных и веселых способов улучшить координацию и увеличить количество эндорфинов в крови – танец. Можно заниматься любым видом танцев в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями. Это здоровый и полезный способ поддерживать фигуру, хорошее психологическое состояние и крепкое здоровье. Включайте музыку и занимайтесь танцами дома во время карантина.

2 Йога Уже доказано, что йога эффективно растягивает тело, укрепляет и наращивает мышцы, предупреждает возникновение повреждений и болей в спине. Не обязательно посещать студию и делать сложные тренировки йоги. Вы можете включить видео дома и начать с самых простых поз. Йога поможет укрепить организм и расслабиться в это непростое время.

3 Активность и стрейчинг Упражнения по растяжке прорабатывают полностью все тело. Такая подготовка перед тренировкой поможет избежать травм. Кроме того, растяжка успокаивает боли в спине, улучшает упругость и гибкость тела, делает красивую осанку. Делает растяжку в своем индивидуальном ритме.

4 Пилатес Эта тренировка основана на проработке всех мышц для поддержания гармонии в теле, для укрепления позвоночника. Это также эффективный способ против болей в шее и пояснице. Пилатес исправляет неправильную осанку, настраивает правильное дыхание. Благодаря этим простым упражнениям вы станете гибкой, укрепленной и здоровой. Без каких-либо болей в спине.