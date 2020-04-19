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Что съесть на карантине: польза маринованных огурцов

Что съесть на карантине: польза маринованных огурцов
18:21 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Чтобы противостоять вирусам и инфекциям, врачи рекомендуют есть продукты, богатые пробиотиками. Они заселяют кишечник полезными микроорганизмами, которые укрепляют иммунную защиту. Среди них далеко не последнее место занимают соленые огурцы.

Огурцы против кисломолочки

Главный источник пробиотиков - кефир, пахта и йогурт без фруктовых добавок. Но поскольку вкусовые предпочтения у всех разные, многим они кажутся неаппетитными.

На помощь придут соленые огурцы! В процессе брожения в них образуется молочная кислота, которая и улучшает микрофлору кишечника.

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Самыми полезными считаются огурцы, засоленные холодным способом. В пастеризованных огурчиках с добавлением уксуса все полезные микроорганизмы разрушаются.

Витаминный запас

Когда заканчивается процесс брожения, в соленых огурцах накапливается большое количество витаминов. Это аскорбиновая кислота, которая стимулирует запуск иммунных процессов, и витамины группы В, необходимые для здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем.

Еще соленые огурцы - источник натрия, магния, кальция, железа, фосфора и даже йода, необходимого для щитовидки.

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Диетический продукт

Соленые огурцы благоприятно влияют на пищеварение: улучшают аппетит и стимулируют перистальтику благодаря клетчатке. Стакан огуречного рассола может решить проблему запоров.

К кому же в 100 граммах этого продукта лишь 11 калорий. Но злоупотреблять солеными огурцами не стоит: соль задерживает жидкость в организме - и утром появляются отеки. По этой же причине не стоит есть огурцы на ночь.

Дневная норма соленых огурцов - не более 200 граммов.

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Здоровье, Соленые огурцы, Консервированные овощи, Консервированные огурцы.
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