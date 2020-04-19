Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали три симптома, связаны со смертельным исходом при COVID-19.

Исследование выявило симптомы, наиболее часто встречающиеся у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, заканчивающейся смертельным исходом. Об этом пишет британское издание Express.

Проблема смертельных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом, для Великобритании сейчас очень актуальна - общее число смертей при заболевании COVID-19 достигло там почти 13 тысяч человек.

Express информирует об исследовании, посвященном госпитализированным случаям в Китае, в ходе которого были выявлены симптомы, наиболее часто встречающиеся у умерших пациентов. "Три признака указывают на начало роковой последовательности событий", - отмечается в его статье.

Исследователями были рассмотрены клинические характеристики пациентов с COVID-19 из Уханя, как со смертельным исходом заболевания, так и тех, кто выздоровел. Среди когорты из 799 заболевших были проанализированы 113 случаев умерших и 161 - восстановившихся. Данные собирались с 13 января по 28 февраля 2020 года.

Ученые выделили три симптома, связанны со смертельным исходом при COVID-19. Их данные говорят, что одышка (затрудненное дыхание), стеснение в груди и расстройство сознания (состояние мозгового тумана) чаще встречались у умерших пациентов, чем у выздоровевших.

В то же время специалисты отмечают: наличие данных симптомов не означает, что человека с COVID-19 ожидает непременно смертельный исход. Многое зависит от состояния здоровья, организма.

В частности, самый высокий риск смерти, связанный с заражением коронавирусом, фиксируется у больных раком - для этой категории больных он составляет 250%. Затем идут пациенты с ХОБЛ (хроническое заболевание легких) - их риск оценивается в 170%.

"Как бы ни было, нет простого способа понять, погибнет или нет заболевший COVID-19 человек. На фактор смертности влияют различные факторы, определяющие серьезность инфекции, а наших знаний о болезни слишком мало, чтобы делать однозначные выводы. Мы все еще не понимаем, могут ли симптомы, возникающие в каждом конкретном случае, приводить к катастрофическим последствиям или вызывать только временное недомогание", - признаются специалисты.