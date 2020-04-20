Как не сойти с ума на карантине?

Новости шоу бизнеса:По словам специалиста, важно поддерживать общение с близкими в социальных сетях, мессенджерах или по телефону.

Психолог Никита Чернов рассказал о том, как можно избежать депрессии во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

"Личные встречи заменят телефон или интернет. Современные технологии позволяют общаться на огромном расстоянии. Даже если человек находится в другой стране, с ним всегда можно связаться по Сети. Для этого имеется огромное количество приложений. Ничто не мешает даже увидеться в режиме онлайн", — рассказал психолог.

По словам Чернова, в некоторых европейских странах, где введен более жесткий карантин, люди выходят на балконы и общаются друг с другом на расстоянии. В социальных сетях недавно появилось видео, где жители Италии поют песни и включают музыку. Такие действия горожан Чернов назвал отличным примером взаимной поддержки и помощи в период одиночества.

Специалист порекомендовал даже во время карантина соблюдать режим дня. Для тех, кто посещает спортивные залы, отлично подойдут домашние занятия по расписанию. Отказ от повседневного образа жизни может стать стрессом для организма и психики, из-за чего нужно стараться делать все, как в обычные будни.