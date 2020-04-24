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Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение

Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
21:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Улучшить кровообращение в конечностях и снять спазмы сосудов помогут натуральные средства.

Плохое кровообращение - распространенная проблема. С возрастом ситуация, как правило, усугубляется, так как 80% людей старше 60 лет в той или иной степени неизбежно сталкиваются с нарушениями кровообращения.

Гинкго двулопастный. Экстракт в таблетках или капсулах 60-240 ил в день улучшает кровообращение.

Горчица сарептская. Горчичники используют для согревания пальцев: приложенные к коже, они усиливают местное кровообращение.

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Имбирь аптечный. Нормализует артериальное давление и уровень холестерина в крови, что способствует улучшению кровообращения во всем теле, в том числе и в пальцах. Используют ка пряность.

Красный перец. Для смягчения проявления болезни Рейно втирать масло (порошок перца смешать с растительным маслом в соотношении 1:50) в пальцы.

Ослинник двухлетний. Энотеровое масло, получаемое из семян этого растения, богато гамма-линоленовой кислотой, которая смягчает онемение конечностей. Масло втирается в пальцы.

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Чеснок. Положительное влияние чеснока на сосуды хорошо известно, поэтому рекомендуется его есть или принимать порошок чеснока в капсулах по 800 мг в день.

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Здоровье, Продукты, Польза, Сосуды, Кровообращение.
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