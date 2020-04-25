Помогут, но не спасут: продукты, которые ошибочно считают панацеей от COVID-19

С начала глобальной вспышки нового коронавируса (SARS-CoV-2) в социальных сетях все чаще можно встретить рекомендации по питанию, авторы которых уверяют, что они помогут не только защититься от коронавируса, но и даже быстрее вылечить болезнь. Однако ВОЗ в корне не согласна с этим.
Чеснок
У чеснока действительно есть некоторые антибактериальные эффекты. Однако, как понятно, из названия, работать они будут только против бактерии. И то не всех. Доказанная эффективность присутствует лишь при борьбе с сальмонеллой и золотистым стафилококком.
Лимоны
В одном из вирусных видео на Facebook утверждалось, что употребление теплой воды с кусочками лимона может помочь в борьбе с новым коронавирусом. Тем не менее, нет никаких научных доказательств того, что лимон может вылечить болезнь. Это не более чем хороший источник витамина С, который присутствует и в других фруктах и овощах.
Щелочная пища
Еще один распространенный миф - продукты с щелочным pH, то есть выше 7,0. Однако есть кислые продукты могут стать щелочными в процессе переваривания. В целом, нет никаких доказательств того, что пища может даже влиять на уровень pH крови, клеток или тканей, не говоря уже о лечении вирусных инфекций.