Помогут, но не спасут: продукты, которые ошибочно считают панацеей от COVID-19

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С начала глобальной вспышки нового коронавируса (SARS-CoV-2) в социальных сетях все чаще можно встретить рекомендации по питанию, авторы которых уверяют, что они помогут не только защититься от коронавируса, но и даже быстрее вылечить болезнь. Однако ВОЗ в корне не согласна с этим.

Чеснок

У чеснока действительно есть некоторые антибактериальные эффекты. Однако, как понятно, из названия, работать они будут только против бактерии. И то не всех. Доказанная эффективность присутствует лишь при борьбе с сальмонеллой и золотистым стафилококком.