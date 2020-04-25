Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пожары в Украине: В Киевской области горят 20 гектаров травы и камыша, огонь уничтожил два дома
Пожары в Украине: В Киевской области горят 20 гектаров травы и камыша, огонь уничтожил два дома
Штаб ООС: ООС: боевики 10 раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: ООС: боевики 10 раз нарушали "тишину"
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

Помогут, но не спасут: продукты, которые ошибочно считают панацеей от COVID-19

Смотрите фото (4)
Помогут, но не спасут: продукты, которые ошибочно считают панацеей от COVID-19
20:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты заверяют, что чудодейственных продуктов от коронавируса не существует.

  • 1

    С начала глобальной вспышки нового коронавируса (SARS-CoV-2) в социальных сетях все чаще можно встретить рекомендации по питанию, авторы которых уверяют, что они помогут не только защититься от коронавируса, но и даже быстрее вылечить болезнь. Однако ВОЗ в корне не согласна с этим.

    Чеснок

    У чеснока действительно есть некоторые антибактериальные эффекты. Однако, как понятно, из названия, работать они будут только против бактерии. И то не всех. Доказанная эффективность присутствует лишь при борьбе с сальмонеллой и золотистым стафилококком.

  • 2

    Лимоны

    В одном из вирусных видео на Facebook утверждалось, что употребление теплой воды с кусочками лимона может помочь в борьбе с новым коронавирусом. Тем не менее, нет никаких научных доказательств того, что лимон может вылечить болезнь. Это не более чем хороший источник витамина С, который присутствует и в других фруктах и овощах.

  • 3

    Щелочная пища

    Еще один распространенный миф - продукты с щелочным pH, то есть выше 7,0. Однако есть кислые продукты могут стать щелочными в процессе переваривания. В целом, нет никаких доказательств того, что пища может даже влиять на уровень pH крови, клеток или тканей, не говоря уже о лечении вирусных инфекций.

Холодная еда замедляет обмен веществ: какие продукты нужно разогревать перед употреблением

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
03 Причины появления прыщей на лице и теле
04 День дочери 2020: история и особенности праздника
05 С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Школа 2020: В Минобразования рассказали, когда в закончится учебный год
В Минобразования рассказали, когда в закончится учебный год
Украинцев предупредили о похолодании
Украинцев предупредили о похолодании
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь