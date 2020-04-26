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Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека

Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
10:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Супы должны присутствовать в рационе 2-3 раза в неделю.

Первые блюда - это основа здорового питания. В рационе регулярно должны появляться сытные и вкусные супчики, ведь они насыщают организм витаминами и полезными веществами, которые благоприятно влияют на пищеварение. Особое внимание стоит уделить щавелевому супу.

Известно, что щавель - богатый источник витаминов А, С, группы В и микроэлементов, таких как железо, медь, цинк, калий, магний и натрий. Сам по себе он является отличным продуктом для профилактики анемии, нервных расстройств, скачков давления и появления холестериновых бляшек в сосудах.

Щавель отлично влияет на пищеварительную систему и может помочь людям, желающим заполучить идеальную фигуру. Но все же этот продукт содержит щавелевою кислоту, поэтому лучше употреблять его в составе супа и с добавлением молочных продуктов (например, сметаны) для получения максимальной пользы.

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Но, определенным категориям людей эта витаминная бомба противопоказана. Врачи не советуют употреблять щавелевые супы беременным, людям с язвами, гастритом, повышенной кислотностью и нарушениями водно-солевого обмена, почечнокаменной болезнью, остеопорозом. Также всем остальным настоятельно рекомендуют варить супы только из молодых листьев, в которых умеренная концентрация щавелевой кислоты.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Суп, Первое блюдо.
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