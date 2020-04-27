Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля

Продукты, которые очищают сосуды

Продукты, которые очищают сосуды
12:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Проблемы с сосудами знакомы большому количеству людей.

Артерии могут закупориваться и сужаться из-за накопления бляшек, что приводит к атеросклерозу, однако снизить риск заболеваний можно с помощью правильного питания.

Среди продуктов-фаворитов, способных очистить артерии, — чеснок, он способен предотвратить накопление налёта в артериях. Также в этом смысле полезен гранат.

Кунжут может предотвратить прогрессирование атеросклеротического поражения. Очень полезна куркума, которая содержит полифенол куркумин.

Чем полезна перловая каша?

Также необходима пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин. Например, мясо птицы или лосось. Сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста, в частности, кимчи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Советы медиков, Чистка сосудов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
05 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы
В Украину идет антициклон: синоптики обещают тепло и грозы
Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь