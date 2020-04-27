Продукты, которые очищают сосуды

Новости шоу бизнеса:Проблемы с сосудами знакомы большому количеству людей.

Артерии могут закупориваться и сужаться из-за накопления бляшек, что приводит к атеросклерозу, однако снизить риск заболеваний можно с помощью правильного питания.

Среди продуктов-фаворитов, способных очистить артерии, — чеснок, он способен предотвратить накопление налёта в артериях. Также в этом смысле полезен гранат.

Кунжут может предотвратить прогрессирование атеросклеротического поражения. Очень полезна куркума, которая содержит полифенол куркумин.

Также необходима пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин. Например, мясо птицы или лосось. Сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста, в частности, кимчи.