Постоянно хочу спать: на что может указывать сонливость

Новости шоу бизнеса:Если спать хочется весь день без видимых на это причин, стоит сходить на консультацию к врачу.

Если вы плохо спали всю ночь, а утром чувствуете усталость и сонливость - это нормально, ведь улучшить состояние можно с помощью качественного отдыха.

Дефицит витамина D

Нехватка этого витамина может влиять на качество сна, а также вызывать усталость в течении дня. Чтобы пополнить его запас в организме употребляйте побольше рыбы (лосось, тунец, сардины), яиц, говяжьей печени, а также больше времени проводите на солнце.

Дефицит железа

Недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина. Исследования говорят, что дефицит этого элемента в крови может привести к нарушениям сна. Сдайте кровь на анализы, чтобы исключить эту причину.

Проблемы с эндокринной системой

Да, гормональный дисбаланс также может вызывать постоянную усталость и сонливость. Если вы чувствуете, что проблема может быть в эндокринной системе - не затягивайте прием у специалиста.

Сахарный диабет

У здорового человека, когда сахар поступает в кровь, он преобразуется в энергию. У больного сахарным диабетом организм не получает достаточно "топлива", поэтому он может чувствовать усталость и сонливость. Сдайте кровь на сахар, чтобы исключить эту причину.