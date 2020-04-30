Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
Грозы и потепление: апрель завершается дождями и теплом
Грозы и потепление: апрель завершается дождями и теплом
Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая
Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля

Лицо станет значительно чище: ежедневных привычек, которые портят кожу

Лицо станет значительно чище: ежедневных привычек, которые портят кожу
10:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если со здоровьем и образом жизни все в порядке, а состояние кожи по-прежнему оставляет желать лучшего, следует обратить внимание на свои ежедневные и невинные, на первый взгляд, привычки.

  • 1

    Увлеченность влажными салфетками

    Удобно – да, бюджетно – да, полезно – не факт. В некоторых ситуациях, вроде ночи в поезде или пикника в парке они действительно спасают, но делать их ежедневной частью ухода за кожей – большая ошибка. Купленные в маркете, влажные салфетки не снимают макияж должным образом, не говоря уже о том, чтобы освободить кожу от пыли и токсинов, накопленных за день. К тому же, пропитка этих влажных салфеток – это еще один большой вопрос. После их использования нередко возникают аллергические реакции в виде сыпи, покраснений и шелушащихся пятен. Купи себе мицеллярную воду и снимай макияж с ее помощью – она более мягко и эффективно растворяет косметику, очищает поры и позволяет коже дышать.

  • 2

    Утреннее латте

    Дело не столько в кофе, сколько в количестве молока, которое к нему добавляют. На тему пользы и вреда молочных продуктов для взрослого человека ведется множество споров, но дерматологи все-таки пришли к единому выводу: у части людей присутствует непереносимость лактозы, которая провоцирует чрезмерную выработку себума и появление прыщей. Возможно, это не твой случай, но попробовать исключить молоко и все производные хотя бы на три недели стоит – если ситуация с кожей изменится к лучшему, ты будешь знать врага в лицо.

  • 3

    Руки

    Невинная привычка трогать свое лицо может обернуться появлением проблем даже для обладательниц идеальной кожи. Ты хоть представляешь, какое количество бактерий переносишь пальцами на лицо?! Это при том, что все мы ежедневно бываем в общественном транспорте, берем в руки деньги и держимся за дверную ручку офисного туалета… В общем, запомни, что прикасаться к коже можно только чисто вымытыми руками и то, только в случае, когда ты, скажем, наносишь крем или делаешь макияж.

  • 4

    Нелюбовь к воде

    Нет, мы сейчас не о банных процедурах, а о количестве чистой, негазированной воды в день, которую ты выпиваешь. Во-первых, обезвоживание плохо сказывается на коже, продуцируя как сухость, так и усиленную выработку себума. Во-вторых, правильный питьевой режим помогает организму эффективнее очищаться от токсинов, благодаря чему кожа становится чище и свежее. Нам кажется, что этих доводов вполне достаточно, чтобы пойти и выпить стакан Н2О прямо сейчас!

  • 5

    Подушка

    То, из чего она сделана и то, как часто ты меняешь наволочку, играет большую роль в здоровье твоей кожи. Если она у тебя перьевая и если ты меняешь постель только раз в неделю, по выходным, то пришло время пересмотреть свои привычки. Во-первых, пух и перо – отличная среда для обитания клещей демодекса и прочей «нечисти», вызывающей аллергию и акне. Замени ее на синтетическую поролоновую, а наволочку меняй раз в два дня (если такой возможности нет, то хотя бы ежедневно проглаживай ее горячим утюгом с двух сторон). Спустя месяц количество высыпаний на лице уменьшится на 20-30%.

Термозащита при укладке волос: зачем нужна и как правильно выбрать

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Кожа, Польза, Привычка, Состояние кожи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
03 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
04 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я могу многое&quot;: Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
В Украине отмечают День пограничника
В Украине отмечают День пограничника
Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный
Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь