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Как защитить глаза от компьютера: простые, но действенные советы

Как защитить глаза от компьютера: простые, но действенные советы
21:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если не обращать внимания на первичные симптомы, со временем могут возникнуть более серьезные проблемы.

Исследователи из США сообщили, что существует метод, который позволит людям защитить свое зрение в том случае, если они много времени проводят за компьютером.

Тот факт, что такая работа опасна для зрения людей, известен давно, однако в современном мире большинство профессий связано с работой за компьютером в том или ином виде.

Чтобы снизить вред воздействия компьютера на глаза, медики рекомендуют пользоваться каплями для глаз, которые действуют как искусственная слеза, увлажняя поверхность глаза, оберегая ее от пересыхания.

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Также для того, чтобы избежать дискомфорта органов зрения, ученые советуют периодически делать несколько простых упражнений, а также правильно оформить свое рабочее место. От того, насколько удобно работать за компьютером, зависит многое, поскольку при неправильной освещенности помещения или неудачном наклоне монитора нагрузка на глаза возрастает и орган зрения страдает сильнее.

Медики говорят, что в случае, если есть ощущение сухости или жжения, то очень важно сделать перерыв и дать глазам отдохнуть, поскольку это все первичные симптомы, которые говорят о том, что глаза устали и им нужен перерыв. Если не обращать внимания на первичные симптомы, со временем могут возникнуть более серьезные проблемы.

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Также рекомендуется делать перерывы между работой за компьютером каждые пару часов, чтобы давать возможность глазам отдохнуть. В это время лучше всего смотреть в окно и делать гимнастику для глаз. Все эти советы позволят уберечь глаза от возможных проблем и снизят нагрузку на глаза даже при продолжительной работе.

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Здоровье, Советы, Компьютер, Глаза.
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