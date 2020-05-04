Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Зеленского выразили поддержку заключенным крымским журналистам
У Зеленского выразили поддержку заключенным крымским журналистам
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу

Как поумнеть: продукты, которые улучшат работу мозга

Смотрите фото (6)
Как поумнеть: продукты, которые улучшат работу мозга
03:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Употребляя следующие продукты можно улучшить память, концентрацию и общее состояние мозга.

  • 1

    Орехи и семена

    Они являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальной работе мозга. В частности, грецкие орехи, семена Чиа и миндаль содержит высокий уровень магния, важнейшего минерала, который защищает от болезни Альцгеймера, а также редкие омега-3 жирные кислоты и витамин Е.

  • 2

    Жирная рыба

    Жирные сорта рыбы - лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины, также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они улучшают умственные способности и стимулируют кровообращение в мозге; создают защитные мембраны вокруг клеток мозга, чтобы предотвратить повреждение, вызванное свободными радикалами.

  • 3

    Мясо птицы

    Птица является отличным источником высококачественного белка, стимулирующего производство химических веществ - дофамина и норадреналина. Как нейротрансмиттеры, они регулируют стресс и реакцию мозга на борьбу или бегство.

  • 4

    Цельные зерна

    Цельное зерно богато комплексными витаминами группы В: тиамином, рибофлавином, пантотеновой кислотой, которые предотвращают воспаление и защищают жизненно важные когнитивные функции.

  • 5

    Натуральный йогурт

    Йогурт и другие ферментированные продукты "выращивают" полезные кишечные бактерии, которые способствуют регулярному опорожнению кишечника. Известно, что кишечные бактерии регулируют расстройства настроения, минимизируют стресс и уменьшают тревожность.

Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Память, Продукты, Польза, Мышление, Ум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
02 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
03 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
04 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
05 В Киеве перекроют еще один путепровод
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болгария ослабляет карантинные меры
Болгария ослабляет карантинные меры
На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
В Киеве перекроют еще один путепровод
В Киеве перекроют еще один путепровод
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь