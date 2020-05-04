Как поумнеть: продукты, которые улучшат работу мозга

1 Орехи и семена Они являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальной работе мозга. В частности, грецкие орехи, семена Чиа и миндаль содержит высокий уровень магния, важнейшего минерала, который защищает от болезни Альцгеймера, а также редкие омега-3 жирные кислоты и витамин Е.

2 Жирная рыба Жирные сорта рыбы - лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины, также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они улучшают умственные способности и стимулируют кровообращение в мозге; создают защитные мембраны вокруг клеток мозга, чтобы предотвратить повреждение, вызванное свободными радикалами.

3 Мясо птицы Птица является отличным источником высококачественного белка, стимулирующего производство химических веществ - дофамина и норадреналина. Как нейротрансмиттеры, они регулируют стресс и реакцию мозга на борьбу или бегство.

4 Цельные зерна Цельное зерно богато комплексными витаминами группы В: тиамином, рибофлавином, пантотеновой кислотой, которые предотвращают воспаление и защищают жизненно важные когнитивные функции.