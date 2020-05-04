Как самоизоляция изменяет привычки питания в лучшую сторону

Новости шоу бизнеса:Кажется, что карантин побудил многих людей заново открыть для себя радости домашней кухни — все больше людей готовят больше с нуля и выбрасывают меньше еды.

За последний месяц произошли значительные изменения в том, где мы едим и с кем. Закрытие кафе, ресторанов, фаст-фудов и столовых на рабочих местах способствовало увеличению числа людей, едящих дома. Продажи муки также выросли на 93%, так как многие люди вернулись к основам.

Исследования показывают, что частое приготовление пищи в целом, и приготовление пищи с нуля, связаны с более здоровой диетой. Так может ли быть так, что карантин из-за коронавируса станет началом здоровых отношений с едой?

Изменение покупательских привычек

До пандемии коронавируса данные о рационе питания среднего европейца за 2019 год показали, что потребление фруктов, овощей и клетчатки было ниже рекомендуемого уровня, а потребление сахара было выше рекомендаций.

Последние данные о покупках показывают, что люди покупают больше замороженных продуктов и продуктов длительного хранения. Хотя многие люди связывают здоровое питание со свежими продуктами, недавние вынужденные покупки не должны препятствовать выполнению рекомендаций по питанию: замороженные и консервированные продукты могут стать частью правильного питания, стоят дешевле, чем свежие альтернативы.

Что мы должны есть во время карантина?

Лучший способ обеспечить разнообразные питательные вещества, включая витамины и минералы — разнообразное сбалансированное питание.

Если вы хотите сделать здоровые изменения, то сокращение доли нездоровой пищи и размещение ее в менее доступных местах может способствовать значительным изменениям в лучшую сторону. Фрукты и овощи должны быть видны и легко доступны, а чипсы и шоколад убраны на самую верхнюю полку.

Разнообразная сбалансированная диета обеспечит вас питательными веществами, которые особенно нужны во время пандемии. Поливитамины и минеральные добавки могут приниматься, если вы сомневаетесь, что получаете из еды достаточное количество микро и макронутриентов.