Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Департамент здравоохранения Англии (Public Health England) напомнил о важной добавке к рациону - витамине D.

Зимой витамин D рекомендуют регулярно, но в нынешних условиях самоизоляции и редкого пребывания на солнце, весной и летом стоит возобновить курс приема витамина.

Организм обычно вырабатывает достаточное количество витамина D сам по себе, когда кожа непосредственно подвергается воздействию солнечных лучей. Но при нынешних ограничительных мерах, направленных на то, чтобы остановить распространение коронавируса, вероятно, что люди будут получать недостаточное количество солнечного света.

Витамин D необходим для всасывания кальция и стимулирования роста и укрепления костей, поэтому очень важно, чтобы мы получали его в достаточном количестве. Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), он также необходим для поддержания здоровья костей, зубов, мышц, иммунной системы, пишет издание Metro.

"Были некоторые сообщения о витамине D, снижающем риск заражения коронавирусом. Однако нет никаких доказательств того, что это так", - говорится в сообщении NHS.

Важно помнить, что поддержание здорового уровня витамина D может помочь сохранить вашу иммунную систему здоровой. Но сколько витамина D вы должны принимать? NHS советует людям принимать по 10 микрограммов витамина D в день, чтобы поддерживать кости и мышцы в наилучшем состоянии.

Обычно этот совет дают в зимние месяцы, но поскольку сейчас люди не так часто выходят на улицу, рекомендации британских врачей были обновлены.

Новый совет гласит: "Вы можете приобрести био-добавку витамина D, но не покупайте больше, чем нужно. Витамин D также содержится в пищевых продуктах, таких как жирная рыба и молочные продукты".

Согласно данным Клиники Майо - одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, "главным признаком токсичности витамина D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия), что может вызвать тошноту и рвоту, слабость и частое мочеиспускание. Токсичность витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками, таких как образование кальциевых камней", поэтому перед употреблением любых витаминов и добавок, необходимо сделать анализы и проконсультироваться с врачом.