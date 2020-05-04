Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сколько составили убытки жителей Земли из-за коронавируса: в ООН подсчитали
Сколько составили убытки жителей Земли из-за коронавируса: в ООН подсчитали
Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19
Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
"Лучшая мужская роль": Ахтем Сеитаблаев о победе на кинопремии "Золота Дзиґа-2020"
Лауреат "Золотой Юлы-2020" Ахтем Сеитаблаев рассказал о победе

Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом

Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом
18:03 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Департамент здравоохранения Англии (Public Health England) напомнил о важной добавке к рациону - витамине D.

Зимой витамин D рекомендуют регулярно, но в нынешних условиях самоизоляции и редкого пребывания на солнце, весной и летом стоит возобновить курс приема витамина.

Организм обычно вырабатывает достаточное количество витамина D сам по себе, когда кожа непосредственно подвергается воздействию солнечных лучей. Но при нынешних ограничительных мерах, направленных на то, чтобы остановить распространение коронавируса, вероятно, что люди будут получать недостаточное количество солнечного света.

Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусеЧитать полностью

Витамин D необходим для всасывания кальция и стимулирования роста и укрепления костей, поэтому очень важно, чтобы мы получали его в достаточном количестве. Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), он также необходим для поддержания здоровья костей, зубов, мышц, иммунной системы, пишет издание Metro.

"Были некоторые сообщения о витамине D, снижающем риск заражения коронавирусом. Однако нет никаких доказательств того, что это так", - говорится в сообщении NHS.

Важно помнить, что поддержание здорового уровня витамина D может помочь сохранить вашу иммунную систему здоровой. Но сколько витамина D вы должны принимать? NHS советует людям принимать по 10 микрограммов витамина D в день, чтобы поддерживать кости и мышцы в наилучшем состоянии.

Обычно этот совет дают в зимние месяцы, но поскольку сейчас люди не так часто выходят на улицу, рекомендации британских врачей были обновлены.

Как самоизоляция изменяет привычки питания в лучшую сторону

Новый совет гласит: "Вы можете приобрести био-добавку витамина D, но не покупайте больше, чем нужно. Витамин D также содержится в пищевых продуктах, таких как жирная рыба и молочные продукты".

Согласно данным Клиники Майо - одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, "главным признаком токсичности витамина D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия), что может вызвать тошноту и рвоту, слабость и частое мочеиспускание. Токсичность витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками, таких как образование кальциевых камней", поэтому перед употреблением любых витаминов и добавок, необходимо сделать анализы и проконсультироваться с врачом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Витамин Д, Польза, Витамин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 В Киеве перекроют еще один путепровод
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси состоятся летом
Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси состоятся летом
Президент Украины назначил стипендии для дефлимпийцев и паралимпийцев
Зеленский назначил стипендии для паралимпийцев
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом
Витамин D: может ли он защитить от заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь