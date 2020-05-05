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Витамин, который может убить раковые клетки

Витамин, который может убить раковые клетки
09:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Витамин В12 может убивать раковые клетки вместе с противоопухолевым препаратом.

Витамин В12 запускает в организме процесс разрушения и гибели раковых клеток. Работает он вместе с противоопухолевым веществом.

Комбинация с В12 помогает запустить в раковых клетках окислительных процесс, сообщили биофизики РАН. Именно этот витамин усиливает агрессивное окисление в клетках диэтилдитиокарбаматом DDC.

Противоопухолевые лекарства часто создают с тем расчетом, чтобы в раковых клетках включилась программа суицида, чтобы они умерли, не беспокоя окружающих.

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Оказалось, что витамин В12 вместе с DDC может убивать такие клетки, включая в них самоубийственную программу – параптоз.

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Здоровье, Витамины, Раковые клетки, Витамин В12, Советы медиков, Как убить раковые клетки.
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