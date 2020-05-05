Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью

Помимо эффекта снижения веса, она обладает свойством нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.

Брокколи - чемпион по содержанию антиоксидантов, поэтому успешно противостоит росту раковых клеток. Идеально готовить этот овощ на пару, бланшировать или запекать.

По диетическим свойствам превосходит все существующие виды капусты. Употреблять ее можно даже людям с заболеванием ЖКТ.

В основном огурцы состоят из воды и клетчатки, а также снабжают организм йодом в легкоусвояемой форме.

Самый низкокалорийный из всех овощей! Особенно полезен в сыром виде.

Мочегонный и желчегонный овощ, который к тому же богат антиоксидантами. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

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Арбуз 27 ккал в 100 г

Низкокалорийный десерт, которым можно лакомиться, не испытывая чувство вины. Отличный вариант для разгрузочного дня.Полностью переходить на рацион, состоящий лишь из этих продуктов, всё же не стоит.

Во-первых, ощущение слабости не заставит себя ждать, во-вторых, обилие такой пищи может привести к повышенному газообразованию. Сбалансированное питание и умеренная физическая активность - вот ключ к стройности и здоровью!