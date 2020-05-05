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Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью

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Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью
23:35 Вт, 5 Май 2020 Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оказывается, существуют продукты которые можно есть в любое время суток и в любом количестве, при этом не толстея!

  • 1

    Белокочанная капуста 30 ккал в 100 г

    Помимо эффекта снижения веса, она обладает свойством нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.

  • 2

    Брокколи 34 ккал в 100 г

    Брокколи - чемпион по содержанию антиоксидантов, поэтому успешно противостоит росту раковых клеток. Идеально готовить этот овощ на пару, бланшировать или запекать.

  • 3

    Цветная капуста 28 ккал в 100 г

    По диетическим свойствам превосходит все существующие виды капусты. Употреблять ее можно даже людям с заболеванием ЖКТ.

  • 4

    Спаржа 21 ккал в 100 г

    Богатый источник витаминов группы В и клетчатки.

  • 5

    Огурцы 16 ккал в 100 г

    В основном огурцы состоят из воды и клетчатки, а также снабжают организм йодом в легкоусвояемой форме.

  • 6

    Помидоры 23 ккал в 100 г

    Уникальность помидоров заключается в высоком содержании ликопина - вещества, помогающего снизить уровень окисления в организме.

  • 7

    Сельдерей 15 ккал в 100 г

    Самый низкокалорийный из всех овощей! Особенно полезен в сыром виде.

  • 8

    Морковь 32 ккал в 100 г

    Мочегонный и желчегонный овощ, который к тому же богат антиоксидантами. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

  • 9

    Кабачок 25 ккал в 100 г

    Низкокалориен, легко усваивается, стимулирует работу кишечника. Идеальный овощ для диеты!

  • 10

    Арбуз 27 ккал в 100 г

    Низкокалорийный десерт, которым можно лакомиться, не испытывая чувство вины. Отличный вариант для разгрузочного дня.Полностью переходить на рацион, состоящий лишь из этих продуктов, всё же не стоит.

    Во-первых, ощущение слабости не заставит себя ждать, во-вторых, обилие такой пищи может привести к повышенному газообразованию. Сбалансированное питание и умеренная физическая активность - вот ключ к стройности и здоровью!

Для здоровья и красоты: пять полезных свойств горчицы

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Все по теме:

Питание, Пища, Продукты питания, Фрукты, Еда, Овощи, Калории, Полезные продукты.
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