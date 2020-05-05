Лучше перед этим поесть: почему нельзя пить кофе натощак

Новости шоу бизнеса:Учёные установили, что кофе натощак сильно нарушает работу организма и может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Всем известно о различных распространённых мифах о кофе. Многие уверены, что внушительный приём данного напитка позволяет избавиться от приступов сонливости и именно поэтому подавляющее большинство людей просто не представляют своей жизни без чашечки свежего кофе.

Несмотря на все имеющие полезные свойства, даже незначительное количество этого бодрящего напитка натощак может вызвать серьёзные осложнения.

Исследователи установили, что во время этого действия желудок начинает вырабатывать соляную кислоту для переваривания еды, а так как в организме нет пищи, то её часть попадает в пищевод и как следствие у человека развивается язва и появляется изжога.

Следует отметить, что при частом употреблении кофе организм человека перестаёт получать необходимые минералы и в первую очередь страдают почки. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют снизить количество выпиваемого напитка до минимума, так как в больших количествах он приводит к нарушению пищеварительной деятельности и плохому настроению.

Некоторым людям, страдающим от язвы желудка и аналогичных заболеваний, и вовсе следует отказаться от употребления кофе.