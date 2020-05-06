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Напиток, который является опасным при коронавирусе

Напиток, который является опасным при коронавирусе
09:21 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Широко распространенная практика обильно пить чай и кофе во время простудных заболеваний может замедлить процесс выздоровления.

Ученые выяснили, что чай может вредить здоровью человека, поскольку содержит опасные бактерии и грибки, особенно во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Так, специалист по пищевым наукам из Liverpool Hope University доктор Грейс Фархат обращает внимание на то, что многие люди воспринимают карантин в качестве дополнительного отпуска, из-за чего изменяют привычное питание. В частности, в их рационе появляется больше напитков с кофеином, включая и чай.

При этом они забывают, что в чае содержатся натуральные компоненты танины, которые подавляют способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы вроде железа и кальция. А это может стать реальной проблемой, если в рационе во время карантина отсутствует достаточное количество фруктов и овощей.

Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью

Поэтому доктор Фархат настоятельно рекомендует пить меньше чая во время основных приемов пищи, то есть на завтрак, обед и ужин, и вообще исключить его в другое время.

В то же время медик обращает внимание, что употребление чая уменьшает риск болезней сердца и рака благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Поэтому для таких пациентов чай будет полезен, особенно если они соблюдают все условия пребывания на карантине.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Напитки, Еда, Коронавирус, Советы медиков.
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