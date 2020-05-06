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"Карантинная депрессия": психотерапевт назвала симптомы

"Карантинная депрессия": психотерапевт назвала симптомы
20:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врач-психотерапевт перечислил признаки депрессии на фоне распространения нового типа коронавируса.

Долгая самоизоляция может стать причиной развития клинической депрессии, предупреждает психотерапевт.

Она объяснила, как распознать первые признаки этого состояния.

"Первое, на что надо обратить внимание, – это повышенная раздражительность... Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю", - предупредила врач.

Она рассказала, что если по утрам человек чувствует, будто его "переехал грузовик", пропало желание строить планы и радоваться, отсутствует аппетит, то стоит обратить на это пристальное внимание.

Как не сойти с ума на карантине?

Она посоветовала найти время для себя – без взаимодействия с родственниками и "неотложных" дел. "Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо", - резюмировала психотерапевт.

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Депрессия, Здоровье, Психология, психотерапевт.
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