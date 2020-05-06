"Карантинная депрессия": психотерапевт назвала симптомы

Долгая самоизоляция может стать причиной развития клинической депрессии, предупреждает психотерапевт.
Она объяснила, как распознать первые признаки этого состояния.
"Первое, на что надо обратить внимание, – это повышенная раздражительность... Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю", - предупредила врач.
Она рассказала, что если по утрам человек чувствует, будто его "переехал грузовик", пропало желание строить планы и радоваться, отсутствует аппетит, то стоит обратить на это пристальное внимание.
Она посоветовала найти время для себя – без взаимодействия с родственниками и "неотложных" дел. "Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо", - резюмировала психотерапевт.