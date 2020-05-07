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Пищевая аллергия: какой напиток поможет чувствовать себя лучше

Пищевая аллергия: какой напиток поможет чувствовать себя лучше
11:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оказалось, что данный напиток может изменить состав кишечного микробиома.

Некоторое время назад специалисты заявили, что при пищевой аллергии человеку необходимо пить зеленый чай. Было установлено, что данный напиток может изменить состав кишечного микробиома, который сказывается на количестве некоторых бактерий, тем самым влияя на аллергические иммунные реакции.

Эксперты поведали, что бактерии Flavonifactor plautii считаются частью метаболизма катехина в кишечнике. ученые организовали научную работу, в которой культивировали данные бактерии. С помощью зеленого чая эксперты выращивали бактерии, а после перорально вводили вышеупомянутые бактерии подопытным.

В итоге было установлено, что именно зеленый чай обладает особенность увеличивать количество бактерий. Также выяснилось, что ввод бактерий перорально помогал подавить иммунный ответ на пищевую аллергию.

Зеленый чай: необычные способы использования

Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить безопасность данных бактерий, чтобы после использовать данный метод, как антиаллергенный пробиотик.

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Питание, Здоровье, Напиток, Польза, Кишечник.
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