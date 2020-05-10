Давно пора забыть: самые распространенные мифы о здоровье

1 О пользе голодания. Голоданию приписывается множество полезных для здоровья свойств, от похудения до способности излечивать застарелые и опасные недуги. Но правда состоит в том, что нет достоверных научных данных, которые бы это подтверждали. К примеру, полезность интервального голодания для уменьшения жира в теле была выявлена в исследовании на крысах и мышах, а не на людях. Более того, многим людям с проблемами здоровья (диабет, гипертония) голодать нельзя вообще.

2 Чеснок от простуды. Попробуйте вылечить простуду чесноком. У вас не получится. В эффективности чеснока как лекарства от ОРВИ ученые так и не смогли убедиться. Имеющиеся данные говорят, что его употребление может незначительно уменьшать риск заражения, а в случае заболевания действует наравне с плацебо.

3 Мед - лечебный. Свойства меда изучаются наукой давно, но до сих пор не была определена ни одна болезнь, которую бы мед действительно лечил. В общем-то на сегодня весь полезный потенциал меда сводится к тому, что он может помогать облегчать кашель, а с точки зрения диетологии мед не полезнее обычного сахара.

4 При больном горле нельзя холодное. Наоборот, можно и даже полезно. При вирусной или бактериальной инфекции холодная еда и питье уменьшают боль в горле.