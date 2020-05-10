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Давно пора забыть: самые распространенные мифы о здоровье

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Давно пора забыть: самые распространенные мифы о здоровье
03:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:5 популярных мифов о здоровье, в которые давно пора перестать верить.

  • 1

    О пользе голодания.

    Голоданию приписывается множество полезных для здоровья свойств, от похудения до способности излечивать застарелые и опасные недуги. Но правда состоит в том, что нет достоверных научных данных, которые бы это подтверждали. К примеру, полезность интервального голодания для уменьшения жира в теле была выявлена в исследовании на крысах и мышах, а не на людях. Более того, многим людям с проблемами здоровья (диабет, гипертония) голодать нельзя вообще.

  • 2

    Чеснок от простуды.

    Попробуйте вылечить простуду чесноком. У вас не получится. В эффективности чеснока как лекарства от ОРВИ ученые так и не смогли убедиться. Имеющиеся данные говорят, что его употребление может незначительно уменьшать риск заражения, а в случае заболевания действует наравне с плацебо.

  • 3

    Мед - лечебный.

    Свойства меда изучаются наукой давно, но до сих пор не была определена ни одна болезнь, которую бы мед действительно лечил. В общем-то на сегодня весь полезный потенциал меда сводится к тому, что он может помогать облегчать кашель, а с точки зрения диетологии мед не полезнее обычного сахара.

  • 4

    При больном горле нельзя холодное.

    Наоборот, можно и даже полезно. При вирусной или бактериальной инфекции холодная еда и питье уменьшают боль в горле.

  • 5

    Оксолиновая мазь для профилактики простуды.

    "Народный" метод - смазывать оксолинкой нос в сезон простудных инфекций - у нас очень популярен. Но профилактического эффекта это не дает, мазь не рекомендуется в качестве такого средства. Увлажнять оксолиновой мазью слизистые носа для облегчения дыхания может быть даже опасно. Это средство большей частью состоит из вазелина. Если при вдыхании вазелин попадет в легкие, это может вызвать развитие такого заболевания, как липоидная пневмония.

ТОП полезных плодов, в которых "прячется" витамин С

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