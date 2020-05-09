Способ снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Новости шоу бизнеса:Теперь девушки будут находиться в ванной комнате еще дольше

Теперь девушки будут находиться в ванной комнате еще дольше

Регулярное купание в ванне снижает риск смерти от сердечных заболеваний и инсульта. Причем чем выше «доза», тем лучше: ежедневные водные процедуры имеют больший профилактический эффект, чем купание один-два раза в неделю. Такие выводы сделали японские ученых.

Специалисты изучили данные масштабного японского исследования Cohort 1, в рамках которого более 61 000 участников среднего возраста (от 45 до 59 лет) в течение 19 лет регулярно проходили обследование организма и сообщали о своих вредных привычках, диеты, образа жизни и привычки купания. От начала и до конца эту многолетнюю эстафету прошли 30076 участников.

За отчетный период у людей, принявших участие в исследовании, был диагностирован 1769 инсультов, 275 сердечных приступов и 53 случая внезапной сердечной смерти.

Проанализировав данные, ученые обнаружили, что ежедневная горячая ванна снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 28%, в том числе риск инсульта - на 26% (по сравнению с полным отсутствием купания в ванне и с ее приемом 1-2 раза в неделю).

Более того, если желаемая участниками вода была горячей, а не теплой, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался еще больше - на 35%. Однако на риск инсульта изменение температуры ванны влияния не оказала.

Исследователи предполагают, что обнаруженный положительный эффект водных процедур связан с тем, что воздействие тепла на организм подобен действия физических упражнений. Таким образом, прием ванны - альтернатива оздоровительной зарядке и кардиотренировки для ленивых.