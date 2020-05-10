Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантинные ослабления: Ляшко рассказал, что заработает в Украине с 11 мая
Карантин: Ляшко рассказал, что заработает в Украине с 11 мая
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

Эффективные диеты для похудения и правильное питание

Эффективные диеты для похудения и правильное питание
13:00 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует огромное количество диет, к которым прибегают представительницы прекрасной половины человечества, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Новый анализ 121 различной диеты продемонстрировал, что в долгосрочной перспективе большинство из них неэффективны. Одной все же удалось зарекомендовать себя. Речь идет о средиземноморской диете.

После изучения рациона питания более 21 тыс. человек, эксперты отметили, что любая строгая диета, целью которой является максимально быстрое получение результатов, не является эффективной в дальнейшем. Поскольку большинство не могут придерживаться ее.

Авторы анализа, опубликованного в British Medical Journal, пришли к выводу, что большинство диет могут предложить определенные позитивные изменения. Речь идет о потере лишнего веса, снижении артериального давления. Однако спустя год после старта, показатели обычно возвращаются к прежним.

Орехи, которые обязательно нужно есть мужчинам

Но, судя по результатам, средиземноморская диета демонстрирует лучшие результаты в долгосрочной перспективе. В частности, даже спустя год после отмены диеты, лишний вес не вернулся, а риск сердечных заболеваний оставался на сниженном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диета, Похудение, Советы медиков, Эффективные диеты для похудения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
05 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Ракетный удар: аэропорт в столице Ливии пострадал от обстрела (Фото)
Аэропорт в столице Ливии пострадал от ракетного удара (Фото)
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь