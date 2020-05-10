Эффективные диеты для похудения и правильное питание

Новости шоу бизнеса:Существует огромное количество диет, к которым прибегают представительницы прекрасной половины человечества, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Новый анализ 121 различной диеты продемонстрировал, что в долгосрочной перспективе большинство из них неэффективны. Одной все же удалось зарекомендовать себя. Речь идет о средиземноморской диете.

После изучения рациона питания более 21 тыс. человек, эксперты отметили, что любая строгая диета, целью которой является максимально быстрое получение результатов, не является эффективной в дальнейшем. Поскольку большинство не могут придерживаться ее.

Авторы анализа, опубликованного в British Medical Journal, пришли к выводу, что большинство диет могут предложить определенные позитивные изменения. Речь идет о потере лишнего веса, снижении артериального давления. Однако спустя год после старта, показатели обычно возвращаются к прежним.

Но, судя по результатам, средиземноморская диета демонстрирует лучшие результаты в долгосрочной перспективе. В частности, даже спустя год после отмены диеты, лишний вес не вернулся, а риск сердечных заболеваний оставался на сниженном уровне.