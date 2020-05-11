Продукты, которые помогут вам лучше спать

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Многие люди не могут выспаться из-за нездорового образа жизни, плохого управления временем или продолжительного рабочего дня. Лишение сна делает организм чувствительным к увеличению веса, перепаду настроения, сердечно-сосудистым заболеваниям и ослабляет иммунитет.

Бананы

Содержат большое количество естественных миорелаксантов, магния и калия, которые готовят организм ко сну. Бананы также стимулируют выработку серотонина, нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования. Высокий уровень серотонина положительно влияет на настроение и способствует расслаблению.