ТОП продуктов, которые мы едим неправильно

1 Киви Киви - это богатый источник витамина С, кислот омега-3 и антиоксидантов. Недавние исследования показали, что киви лучше есть вместе со шкуркой. Так организм получает еще больше аскорбиновой кислоты и фибры. Конечно, в современных реалиях нужно здраво подходить к этому вопросу. Если вы не уверены в качестве продукта, то лучше не рисковать. А если же вы отдыхаете в жаркой стране и убеждены, что ваш киви выращен в естественных природных условиях, например, в Новой Зеландии, Чили или в других странах экспортерах-киви, то смело вкушайте полезный плод.

2 Брокколи Капуста брокколи содержит в своем составе большое количество минеральных веществ, витаминов, особенно группы В. Брокколи положительно влияет на работу пищеварительной системы и улучшает состав крови. Многие совершают распространенную ошибку, употребляя в пищу только соцветия этой капусты, в то время как в стеблях содержится еще больше витаминов А, С, К и полезных веществ, которые улучшают и ускоряют детоксикацию организма.

3 Молоко "Пейте, дети, молоко, будете здоровы!" — это утверждение из детской песенки ничуть не теряет актуальности. Коровье молоко состоит из незаменимых ценных веществ, которые так необходимы человеческому организму для нормальной жизнедеятельности. Ни один другой продукт не содержит столько полезных элементов. Здесь важно помнить, что все это не относится к обезжиренному молоку. Оно, в свою очередь, никакой пользы организму не несет. К тому же, чтобы убрать лишний жир из продукта, нужно добавить в него что-то еще, что не всегда является благом.

4 Мясо и карамелизированный лук Особенно актуально это для мяса, которое готовится на барбекю. Да, эта идеальная и любимая многими парочка на самом деле не совместима, если вы хотите иметь свежий и подтянутый вид и быть здоровым человеком. Дело в том, что в процессе жарки на открытом огне и карамелизации сахар вступает в реакцию с белком. Это запускает гликацию. Именно этот процесс несет ответственность за старение кожи и возникновение различных заболеваний. Например, проблем с сердечно-сосудистой системой или болезни Альцгеймера. Отдавайте предпочтение полезным альтернативам — тушению и запеканию.

5 Корица Основная проблема корицы состоит в том, что зачастую ее недооценивают. В основном пряность добавляют в кофейные напитки или в десерты. Это далеко не единственные варианты применения корицы. Отлично корица сочетается с овсянкой. Можно добавлять ее также в чай и даже в обычную питьевую воду. Еще одна причина, по которой стоит обязательно включить корицу в рацион — она помогает регулировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит.

6 Гранат Гранат позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Однако очистить этот полезный фрукт иногда бывает очень нелегко. Вам нравится перспектива забрызгать все вокруг гранатовым соком? Нам тоже нет. Чтобы очистить гранат быстро и легко, вам понадобятся нож, ложка и глубокая миска. Сперва срезаем верхушку граната. Затем делаем надрезы вдоль прожилок. Переворачиваем плод и постукиваем по нему ложкой. Готово!