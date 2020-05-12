Как укрепить здоровье легких в условиях пандемии

Новости шоу бизнеса:Коронавирусная инфекция в большинстве случаев поражает дыхательную систему человека, поэтому в условиях пандемии очень важно делать все возможное для улучшения здоровья легких.

Большинство пандемичных инфекций являются респираторными. Чтобы предотвратить их закрепление в организме, важно обладать здоровыми легкими. Улучшить их состояние можно тремя простыми способами.

Курение

Курильщики попадают в группу риска, когда речь идет об инфекционных заболеваниях, в том числе новом коронавирусе. Чтобы улучшить свои шансы, стоит отказаться от курения.

Постоянное попадание никотина в легкие приводит к необратимым повреждениям. Частым следствием негативной привычки становится рак легких. Отказ от курения – первый шаг на пути к здоровью этого парного органа.

Упражнения

Упражнения помогают улучшить не только физическое, но и ментальное здоровье. Аэробные упражнения, такие как кардио, йога и растяжка, а также дыхательные практики помогают улучшить состояние легких.

Слизь

Слизь – естественная для организма субстанция. Однако ее излишнее производство и задержка в дыхательных путях может приводить к проблемам. Кроме того, это питательная среда для бактерий.

Для контроля слизи рекомендуется прием горячего душа, солевые спреи для промывания носа. Дополнительный разжижающий эффект может оказывать острая пища.