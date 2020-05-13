Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)

1 Оливковое масло В составе оливкового масла есть множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ, благоприятно влияющих на работу всего организма. Этот продукт обладает противовоспалительным эффектом и помогает снять боль при заболеваниях, поражающих суставы и костную ткань. Оливковое масло содержит также витамин D, который укрепляет кости.

2 Жирная рыба Это идеальный источник ненасыщенных жирных кислот омега-3, а также других минералов и антиоксидантов. Жирных сорта рыбы помогут предотвратить болезни суставов, а также повысить их эластичность. А рыбный жир снимает боль при артрите.

3 Гранат Помимо того, что гранат укрепляет иммунитет и борется с гипертонией, он еще положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Этот фрукт помогает в борьбе с артритом и устраняет боль в суставах. Гранат содержит много витаминов и полифенолов, который снижают вероятность возникновения воспалений в организме.

4 Ягоды Это кладезь витаминов, антиоксидантов и питательных веществ, которыми регулярно нужно обогащать организм. Исследователи выяснили, что 10 ягод вишни могут существенно снизить риск появления подагры - заболевания, поражающего суставы. А богатый витаминный состав ягод способствует их эластичности.