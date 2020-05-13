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Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)

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Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
20:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть продукты, которые улучшат состояние суставов и предотвратят развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата.

  • 1

    Оливковое масло

    В составе оливкового масла есть множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ, благоприятно влияющих на работу всего организма. Этот продукт обладает противовоспалительным эффектом и помогает снять боль при заболеваниях, поражающих суставы и костную ткань. Оливковое масло содержит также витамин D, который укрепляет кости.

  • 2

    Жирная рыба

    Это идеальный источник ненасыщенных жирных кислот омега-3, а также других минералов и антиоксидантов. Жирных сорта рыбы помогут предотвратить болезни суставов, а также повысить их эластичность. А рыбный жир снимает боль при артрите.

  • 3

    Гранат

    Помимо того, что гранат укрепляет иммунитет и борется с гипертонией, он еще положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Этот фрукт помогает в борьбе с артритом и устраняет боль в суставах. Гранат содержит много витаминов и полифенолов, который снижают вероятность возникновения воспалений в организме.

  • 4

    Ягоды

    Это кладезь витаминов, антиоксидантов и питательных веществ, которыми регулярно нужно обогащать организм. Исследователи выяснили, что 10 ягод вишни могут существенно снизить риск появления подагры - заболевания, поражающего суставы. А богатый витаминный состав ягод способствует их эластичности.

  • 5

    Желатин

    Ученые доказали, что поддерживать суставы здоровыми человеку помогает желатин. Он содержит полезные вещества, которые нужны организму для выработки коллагена. Этот белок положительно влияет на кожу, ногти и волосы, а также повышает эластичность соединительных тканей и костей.

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Питание, Продукты, Суставы.
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