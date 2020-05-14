Нехватка витамина D: основные симптомы

Новости шоу бизнеса:Перед Вами пять признаков того, что организм в опасности.

Дефицит витамина D может вызывать тяжелые последствия в виде сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, но понять, что организм в опасности можно не сразу, поскольку признаки нарушения бывают неспецифичными.

Как сообщает MedikForum.ru, витамин D имеет решающее значение для общего здоровья организма, он необходим для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, помогает поддерживать здоровыми мышцы, кости, зубы. Дефицит вещества может привести к серьезным осложнениям, включая остеомаляцию, рахит или некоторые суставные деформации.

"Если ваш организм испытывает дефицит витамина D, вы, вероятно, чувствуете себя не очень хорошо. Он поддерживает иммунную систему сильной, помогает регулировать уровень инсулина, поддерживает уровень энергии, улучшает настроение", - приводится мнение медиков в издании Express.

Также они отметили, что исследования связывают нехватку витамина с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, астмы у детей, некоторых видов рака.

"Симптомы дефицита витамина D нередко трудно обнаружить. Они бывают тонкими, многие люди не осознают, что их организм испытывает его недостаток и подвергается опасности заболеть", - уточнили специалисты.

По их словам, существует несколько признаков дефицита витамина D, которые полезно знать:

Чрезмерная усталость, низкий уровень энергии.

Раздражительность и беспокойство.

Выпадение волос.

Новые боли в суставах.

Воспаления кожи, прыщи.

Наиболее подвержены риску дефицита витамина D пожилые люди, обладатели избыточным весом и те, кто редко выходит на улицу.

В Великобритании находящимся в изоляции рекомендуют принимать его в виде добавок количеством до 10 мкг в сутки. Тем, кто не хочет принимать добавки с витамином D, советуют следить за его наличием в питании. Продукты, богатые им, – это прежде всего жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось). Также его содержат сыр, яичный желток, грибы, говяжья печень.