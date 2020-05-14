Не признак дурачины: почему нужно смеяться как можно чаще

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Улучшает память

Несколько лет назад калифорнийские ученые провели эксперимент. Половине группы из 40 добровольцев показали комедийный ролик. Затем все участники прошли тест на память и сдали анализ слюны на гормоны.

Лучшие результаты оказались у первой группы. К тому же у тех, кто посмотрел ролик, уровень гормона стресса кортизола был значительно ниже.

Ученые давно подметили: память лучше работает у тех, кто редко подвергается стрессам. Не говоря о том, что смех увеличивает выработку эндорфинов, дающих чувство радости.