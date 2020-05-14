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Не признак дурачины: почему нужно смеяться как можно чаще

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Не признак дурачины: почему нужно смеяться как можно чаще
14:00 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, что смех не только продлевает жизнь, но еще имеет и другие плюсы.

  • 1

    Улучшает память

    Несколько лет назад калифорнийские ученые провели эксперимент. Половине группы из 40 добровольцев показали комедийный ролик. Затем все участники прошли тест на память и сдали анализ слюны на гормоны.

    Лучшие результаты оказались у первой группы. К тому же у тех, кто посмотрел ролик, уровень гормона стресса кортизола был значительно ниже.

    Ученые давно подметили: память лучше работает у тех, кто редко подвергается стрессам. Не говоря о том, что смех увеличивает выработку эндорфинов, дающих чувство радости.

  • 2

    Развивает творческие способности

    За творчество отвечает правое полушарие. Когда человек слышит шутку, сперва работает левое, которое обрабатывает и анализирует информацию. Поняв смысл шутки, человек смеется: в это время подключается правое полушарие, отвечающее за творчество.

    Таким образом смех помогает быстро и эффективно решать насущные проблемы.

  • 3

    Раскрывает характер собеседника и налаживает общение

    По смеху можно определить характер человека. Открытый смех у веселых, остроумных людей с бурным темпераментом. Сдержанный говорит об уравновешенности и надежности, но такие люди часто скучны. Прикрывают рот при смехе робкие и неуверенные в себе личности.

    Ухмылка вместо смеха характерна для скрытных, лживых и даже жестоких людей. Если человек смеется и при этом морщит нос, перед вами эмоциональный, капризный и непостоянный индивид.

    Если пришлось общаться с незнакомым угрюмым человеком, попробуйте вызвать на его лице улыбку. Необязательно превращаться в шута горохового: достаточно просто сделать собеседнику комплимент.

  • 4

    Помогает в личной жизни

    Считается, с остроумными людьми легче и веселее жить. Если ваш избранник оказался именно таким, не отставайте от него. Мужчинам нравятся женщины, которые ценят их юмор. Это поднимает самооценку.

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Память, Улыбка, Смех.
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