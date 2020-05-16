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Крахмал способен уменьшить заражение коронавирусом

Крахмал способен уменьшить заражение коронавирусом
07:48 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Инновационная технология, придуманная американскими учеными, может вылиться в создание особенного леденца, который нужно будет сосать во всех общественных местах.

Исследователи всего мира продолжают работать над снижением заболеваемости COVID-19. Одним из методов ограничения передачи коронавируса может стать изменение консистенции человеческой слюны, считают ученые Университета Центральной Флориды.

Они хотят сделать капли слюны более тяжелыми, а саму слюну - более вязкой, используя крахмал. Тем самым радиус распространения бактерий в процессе кашля или чихания будет уменьшен, а значит и степень заражения снизится.

При этом ношение маски не отменяется, а только дополняет изобретение американцев.

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Вместе с леденцом, загущающем слюну, маска сможет сократить расстояние, на которое разлетаются вирусы при кашле и чихании. Соответственно и социальную дистанцию можно будет уже держать не 1,5 метра, как сейчас, а всего 60 сантиметров. В больших перенаселенных городах такого изобретения действительно не хватает.

Сейчас ученые во Флориде заняты тем, активно кашляют и чихают с разной степенью интенсивности, чтобы определить, как вязкость и плотность слюны вкупе с поверхностным натяжением влияют на рассеивание капель. Предварительные результаты уже показали значительное сокращение продолжительности сохранения взвеси капель в воздухе за счет изменения свойств слюны.

Измененные частицы перемещались на более короткие расстояния и падали на землю быстрее, что теоретически уменьшало число зараженных.

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Здоровье, Вирус, Коронавирус, Крахмал, Советы медиков.
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