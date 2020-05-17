ТОП-10 лучших продуктов, богатых магнием

1 Тыквенные семечки. Семена тыквы - чемпионы среди пищевых источников магния: в 100 граммах семян содержится 534 мг магния. Кроме того, в тыквенных семечках присутствуют ценные ингредиенты, такие как витамины и ферменты, которые оказывают положительное влияние на раздражительный мочевой пузырь и простату, много антиоксидантного витамина Е.

2 Подсолнечные семечки. 100 граммов семян подсолнечника дают 420 мг магния. Помимо ненасыщенных жирных кислот в их состав также входят витамины А, В, D, Е, F и каротин, а также кальций и йод.

3 Семена льна. В 100 граммах семян содержится 350 мг магния плюс клетчатка и здоровые жирные кислоты.

4 Орехи. Прежде всего магнием богат кешью: в 100 граммах содержится 270 мг магния. В фундуке - 160 мг магния. В миндале - 170 мг магния, в грецких орехах - 129 мг магния.

5 Шоколад. 100 граммов темного шоколада с 50% какао обеспечивают организм 195 мг магния, а шоколад 70% какао - 230 мг магния.

6 Бобовые. Их любят за насыщенность белком, но также в бобовых много магния. В 100 граммах фасоли содержится 150 мг магния, в чечевице - до 130 мг магния. В 100 граммах сои содержится целых 220 мг магния.

7 Овсянка. Еще один повод начать есть овсянку: в ее 100 граммах содержится 130 мг магния.

8 Хлеб. 100 граммов цельнозернового хлеба - это примерно два ломтика - дают 60 мг магния.

9 Сухофрукты. Содержание магния в них может доходить до 51 мг на 100 граммов продукта.