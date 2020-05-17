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ТОП-10 лучших продуктов, богатых магнием

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ТОП-10 лучших продуктов, богатых магнием
02:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Магний очень важен для организма: он укрепляет мышцы, включая главную - сердечную. Кроме того, магний ответствен за хорошее состояние костей и зубов, почек, нервной системы.

  • 1

    Тыквенные семечки. Семена тыквы - чемпионы среди пищевых источников магния: в 100 граммах семян содержится 534 мг магния. Кроме того, в тыквенных семечках присутствуют ценные ингредиенты, такие как витамины и ферменты, которые оказывают положительное влияние на раздражительный мочевой пузырь и простату, много антиоксидантного витамина Е.

  • 2

    Подсолнечные семечки. 100 граммов семян подсолнечника дают 420 мг магния. Помимо ненасыщенных жирных кислот в их состав также входят витамины А, В, D, Е, F и каротин, а также кальций и йод.

  • 3

    Семена льна. В 100 граммах семян содержится 350 мг магния плюс клетчатка и здоровые жирные кислоты.

  • 4

    Орехи. Прежде всего магнием богат кешью: в 100 граммах содержится 270 мг магния. В фундуке - 160 мг магния. В миндале - 170 мг магния, в грецких орехах - 129 мг магния.

  • 5

    Шоколад. 100 граммов темного шоколада с 50% какао обеспечивают организм 195 мг магния, а шоколад 70% какао - 230 мг магния.

  • 6

    Бобовые. Их любят за насыщенность белком, но также в бобовых много магния. В 100 граммах фасоли содержится 150 мг магния, в чечевице - до 130 мг магния. В 100 граммах сои содержится целых 220 мг магния.

  • 7

    Овсянка. Еще один повод начать есть овсянку: в ее 100 граммах содержится 130 мг магния.

  • 8

    Хлеб. 100 граммов цельнозернового хлеба - это примерно два ломтика - дают 60 мг магния.

  • 9

    Сухофрукты. Содержание магния в них может доходить до 51 мг на 100 граммов продукта.

  • 10

    Фрукты. Лучший источник - банан: в 100 граммах мякоти содержится 36 мг магния. Во втором и третьем месте находятся киви (24 мг магния на 100 граммов) и ананас (17 мг магния).

Какие продукты ни за что не станут покупать диетологи

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Здоровье, Продукты, Польза, Магний.
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