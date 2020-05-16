Как предотвратить похмелья: советы, которые помогут

Новости шоу бизнеса:Проверенные способы для тех, кто хочет избежать похмелья.

Большинство людей, проведя отлично вечер, на следующее утро страдают от жуткого похмелья не только от количества выпитого алкоголя, но и из-за игнорирования важных советов. Поэтому врачи рассказали, что нужно делать перед бурным вечером, чтобы на утро не чувствовать себя настолько "убитым".

Для того, чтобы предотвратить ужасное и нежеланное похмелье утром после прекрасного вечера, необходимо плотно поужинать. Если человек принимает алкогольные напитки на голодный желудок, он повергает опасности и наносит непоправимый вред на свое здоровье, поскольку алкоголь так быстрее всасывается в кровь. Именно по этой причине так важно приготовить себе плотный ужин перед тем, как отправляться на какое-то мероприятие или вечеринку.

Также очень важно правильно выбирать алкогольные напитки, поскольку темный алкоголь, например, ром, красное вино или виски содержат в себе много конгенеров, то есть, веществ, которые появляются из-за ферментации. Именно эти вещества, по словам врачей, усугубят ситуацию с похмельем на следующее утро.

Ученые советуют выбрать водку, джин или белое вино, а шампанское редко пить, поскольку его пузырьки сильно раздражают слизистую и увеличивает всасываемость алкоголя в кровь.