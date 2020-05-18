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Какие фрукты и овощи надо употреблять весной?

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Какие фрукты и овощи надо употреблять весной?
04:29 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Весной 2020 года употребление полезных фруктов особенно важно.

  • 1

    Помело

    Банально, но жизненно важно: в 100 граммах помело 60 мг витамина С (для сравнения: в 100 граммах яблока всего 4,6 мг при среднесуточной потребности 90 мг). Витамин С, разумеется, не панацея от сезонных респираторных инфекций, однако позволяет организму с наименьшими осложнениями справиться с вирусом, атаковавшим организм. Кроме того, в апреле абсолютное большинство женщин озабочено приведением фигуры в порядок. Помело едва ли не первый помощник. Во-первых, низкая калорийность - всего 35 Ккал на 100 г., что позволяет съесть приличную порцию фрукта и не набрать лишних кило. Второй плюс помело - большое содержание клетчатки. Это значит, что фруктоза, которая как раз и делает любые фрукты опасными для худеющих, усваивается максимально медленно, поддерживая уровень глюкозы в крови в идеальном диапазоне.

    Важно. Помело нужно есть вместе с кожицей долек. Не следует их отделять и есть только бугристую мякоть. В перепоночках содержится самая полезная клетчатка. Ведь никто не есть апельсины дольками, удаляя кожицу с долек! Так же нужно и с помело поступать. Удаляем только кожуру и белые перешейки середины плода.

  • 2

    Яблоко

    Знаменитая английская пословица с дословном переводе гласит: одно яблоко в день избавит вас от докторов. Известная мудрость: лекарство или яд - зависит от количества. Если съедать максимум два яблока в день, этот фрукт принесёт исключительно пользу. Всем знаком эффект: разрезанное яблоко через некоторое время темнеет на срезе, причём чем менее эстетичным становится фрукт из-за коричневатого налёта, тем больше в нём железа. Железо необходимо для корректного уровня гемоглобина, а именно благодаря ему организм получает нужную дозу кислорода. ЖЕЛЕЗНАЯ логика!

    Внимание! Сейчас будет сенсация! В яблоках - минимум 52 Ккал. Часто сидящие на строгой диете дамы, борясь с голодом, нажимают на яблоки и... Уже через неделю набирают 1-2 килограмма из-за высокого содержания сахара!

    При выборе яблок в магазине обратите внимание на следующее - не кажется ли вам, что яблоки выглядят так, словно обработаны чем-то... блестяще-маслянистым? Если кажется - это пищевой воск. У абсолютного большинства людей это вещество, использующееся для транспортировки яблок на большие расстояния, не вызовет никаких реакций. Но есть единицы, у которых пищевой воск вызовет аллергию. В первую очередь это хронические аллергики, в числе аллергенов которых - травы, мёд. Воздержитесь от употребления обработанных пищевым воском яблок в этом случае.

  • 3

    Бананы

    Бананы содержат калий и магний, жизненно необходимые сердцу. Задайте себе прямо сейчас два вопроса: "Сколько раз за последний месяц судорога хватала ногу?" и "Сколько чашек кофе в день вы употребляете?" Если хотя бы на один вопрос ваш ответ "два и более", то совершенно точно налицо недостаток калия и магния в организме. Здоровому человеку, внезапно столкнувшемуся с проблемой судорог в стопе или голени, иногда достаточно съедать 1 банан в день в течение недели, чтобы почувствовать улучшение или полностью избавиться от неприятных ощущений в самый неподходящий момент.

  • 4

    Лимоны

    Лимоны - мощное противовирусное средство с зашквальным содержанием витамина С. Но этот фрукт очень важно употреблять в пищу вместе с кожурой. Купленный лимон следует долго мыть в теплой воде, в идеале хозяйственным мылом, а потом очень долго споласкивать чистой проточной водой. Затем лимон нужно разрезать и вместе с кожурой употреблять следующими способами: сырым, сырым с сахаром, добавленным в чай с последующим съедением, добавленным в кипяток - сначала выпиваем теплый лимонный отвар, затем съедаем лимон с кожурой.

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Здоровье, Продукты питания, Овощи и фрукты, Советы медиков, Весна 2020, Питание весной.
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