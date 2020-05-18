Какие фрукты и овощи надо употреблять весной?

1 Помело Банально, но жизненно важно: в 100 граммах помело 60 мг витамина С (для сравнения: в 100 граммах яблока всего 4,6 мг при среднесуточной потребности 90 мг). Витамин С, разумеется, не панацея от сезонных респираторных инфекций, однако позволяет организму с наименьшими осложнениями справиться с вирусом, атаковавшим организм. Кроме того, в апреле абсолютное большинство женщин озабочено приведением фигуры в порядок. Помело едва ли не первый помощник. Во-первых, низкая калорийность - всего 35 Ккал на 100 г., что позволяет съесть приличную порцию фрукта и не набрать лишних кило. Второй плюс помело - большое содержание клетчатки. Это значит, что фруктоза, которая как раз и делает любые фрукты опасными для худеющих, усваивается максимально медленно, поддерживая уровень глюкозы в крови в идеальном диапазоне. Важно. Помело нужно есть вместе с кожицей долек. Не следует их отделять и есть только бугристую мякоть. В перепоночках содержится самая полезная клетчатка. Ведь никто не есть апельсины дольками, удаляя кожицу с долек! Так же нужно и с помело поступать. Удаляем только кожуру и белые перешейки середины плода.

2 Яблоко Знаменитая английская пословица с дословном переводе гласит: одно яблоко в день избавит вас от докторов. Известная мудрость: лекарство или яд - зависит от количества. Если съедать максимум два яблока в день, этот фрукт принесёт исключительно пользу. Всем знаком эффект: разрезанное яблоко через некоторое время темнеет на срезе, причём чем менее эстетичным становится фрукт из-за коричневатого налёта, тем больше в нём железа. Железо необходимо для корректного уровня гемоглобина, а именно благодаря ему организм получает нужную дозу кислорода. ЖЕЛЕЗНАЯ логика! Внимание! Сейчас будет сенсация! В яблоках - минимум 52 Ккал. Часто сидящие на строгой диете дамы, борясь с голодом, нажимают на яблоки и... Уже через неделю набирают 1-2 килограмма из-за высокого содержания сахара! При выборе яблок в магазине обратите внимание на следующее - не кажется ли вам, что яблоки выглядят так, словно обработаны чем-то... блестяще-маслянистым? Если кажется - это пищевой воск. У абсолютного большинства людей это вещество, использующееся для транспортировки яблок на большие расстояния, не вызовет никаких реакций. Но есть единицы, у которых пищевой воск вызовет аллергию. В первую очередь это хронические аллергики, в числе аллергенов которых - травы, мёд. Воздержитесь от употребления обработанных пищевым воском яблок в этом случае.

3 Бананы Бананы содержат калий и магний, жизненно необходимые сердцу. Задайте себе прямо сейчас два вопроса: "Сколько раз за последний месяц судорога хватала ногу?" и "Сколько чашек кофе в день вы употребляете?" Если хотя бы на один вопрос ваш ответ "два и более", то совершенно точно налицо недостаток калия и магния в организме. Здоровому человеку, внезапно столкнувшемуся с проблемой судорог в стопе или голени, иногда достаточно съедать 1 банан в день в течение недели, чтобы почувствовать улучшение или полностью избавиться от неприятных ощущений в самый неподходящий момент.