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На чем не следует экономить во время карантина

На чем не следует экономить во время карантина
14:46 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Режим затяжной самоизоляции кардинально изменил течение нашей жизни.

К тратам денег в период эпидемии и кризиса стоит подходить ответственно.

Карантин заставил пересмотреть многие привычки, умерить свой аппетит как в прямом, так и в переносном смысле. На чем же все-таки не стоит экономить в это время, а от чего можно с легкостью отказаться.

Невозможность сходить в спортивный зал и даже на легкую пробежку на ближайший стадион, еще не повод махнуть на себя рукой и упасть в цепкие объятия холодильника. Самое время заняться домашним фитнесом. Что для этого нужно приобрести?

Спортивный инвентарь для домашних тренировок.

Даже, если вам не по карману дорогостоящие тренажеры, можно себе позволить купить базовые вещи: гантели, фитбол, ленты для фитнеса. Это не пробьет существенной дыры в вашем бюджете, а комплексов для тренировок полно в интернете. Можно подобрать подходящий совершенно бесплатно.

Не повод отказаться и от ухода за своей внешностью. Что для этого потребуется?

Ухаживающая косметика.

Она включает различные расслабляющие ароматные масла для тела, маски для лица и волос, патчи, кремы, то есть все, что можно наносить на лицо, тело и волосы. Все это доступно в интернет-магазинах с доставкой на дом.

Заскучав в карантине, можно заняться реорганизацией внутреннего пространства своего жилья.

Предметы интерьера.

Самоизоляция прекрасное время для того, чтобы навести в доме порядок, разобрать шкафы, полки и выбросить весь скопившийся там хлам. Вместо этого можно купить новые шторы, предметы декора, постельное белье, коробки для хранения и прочие мелочи, которые не только скрасят время карантина, но и останутся с вами надолго.

Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта

От чего следует отказаться? Прежде всего от алкоголя. Лучше еще и бросить в это время курить, если вам свойственна эта вредная привычка. Чем для нас всех закончится пандемия – неизвестно. Лучше позаботиться о своем здоровье, чтобы не пасть жертвой коварного коронавируса.

Не стоит покупать и новую одежду. Опять же неизвестно, когда мы все выйдем на свободу и что будет в тренде.

Это же касается и декоративной косметики вместе с парфюмом. Пользоваться ими дома смысла не имеет, а срок годности еще никто не отменял. Поверьте, после окончания режима ограничения, все это будет в продаже в достаточном количестве.

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Здоровье, Спорт, Экономия, Карантин, Советы медиков.
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