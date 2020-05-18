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Что делать, если ношение маски приводит к проблемам с кожей лица

Что делать, если ношение маски приводит к проблемам с кожей лица
12:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Длительное использование масок способствует появлению дерматологических проблем –покраснений, аллергических высыпаний, воспалений и отеков на коже лица.

Ношение медицинских масок стало частью повседневной жизни, но из-за этого у многих возникают проблемы с кожей лица.

Как сообщается, сегодня медицинские маски используются не только врачами и болеющими гражданами, в некоторых регионах их ношение является обязательным для всех, и за нарушение данного условия можно серьезно поплатиться.

Согласно данным дерматологов из Университета Хаддерсфилда (Великобритания), лицо под маской потеет, что усиливает трение кожи о материал изделия, – это наиболее частая причина ее раздражения и повреждений в такой ситуации. Особенно сильно при этом страдают обладатели чувствительной кожи."В состав масок нередко входят полипропиленовые волокна, которые могут обострять кожные реакции. Учитывая, что на лице под маской могут скапливаться загрязняющие частицы, пот, повышается риск воспалений, покраснений, прыщей, развития аллергического контактного дерматита", - об этом рассказала китайский косметолог Юй Сяоин.

Что же делать?

Чтобы минимизировать трение и повреждения лица, вызываемые ношением масок, следует постоянно увлажнять кожу. Эксперты советуют за полчаса до надевания маски наносить на кожный покров защитный крем, пишет "Медицинская информационная сеть".

На чем не следует экономить во время карантина

Что важно: маска должна надеваться только на чистую кожу. Лицо следует умывать комфортно теплой водой, после умывания наносить увлажняющее средство.

При появлении раздражения лучше прекратить использовать декоративную косметику, омолаживающие средства. Ограничьтесь гипоаллергенными, увлажняющими кремами для чувствительной кожи.

Менять маску следует раз в два часа. Но если она стала влажной, ее необходимо заменить на новую и чистую немедленно.

В период ношения масок лучше отказаться от серьезных процедур и средств по очищению. По возможности, не нужно пользоваться мылом, пенками, скрабами, пилингами. Воздействие на кожу должно быть как можно более деликатным, мягким. Главное для кожи в это время – достаточное увлажнение.

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Здоровье, Маски, Уход за кожей лица, Проблемы с кожей, Советы медиков.
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