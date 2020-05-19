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Эффективное средство для укрепления иммунитета: какую зелень стоит покупать в мае

Эффективное средство для укрепления иммунитета: какую зелень стоит покупать в мае
22:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При выборе первой зелени нужно учитывать ряд важных факторов.

Весной, особенно в мае, нашему организму нужны витамины, содержащиеся в свежей зелени, в частности витамин А. 

Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

По словам диетолога, в мае акцент стоит сделать на листовую зелень, так как в этот период — это самое эффективное средство для укрепления иммунитета.

Диетолог также отметила, что при выборе зелени нужно обращать внимание на внешний вид и цвет растения, а также на упругость и плотность листовых пластин.

"Чем плотнее листья, тем больше в них витаминов. В мягких листьях полезных веществ содержится меньше, чем в упругих. Также нужно учитывать, что не вся яркая и красивая зелень полезна. Если зелень была выращена с добавлением удобрений, либо же была специально обработана перед транспортировкой в супермаркет, она будет красиво выглядеть, но в ней не будет никаких витаминов", — отметила врач.

По словам диетолога, натуральная зелень быстро портится, в то время, как обработанная химиками, может храниться без появления внешних дефектов более недели.

"Первую зелень выгоняют разными способами: в воде, в опилках, в песке и в земле. Самое большое количество витаминов будет именно в той зелени, которую выращивали в земле. Зелень, выращенная в грунте, содержит в 2-3 раза больше макро и микроэлементов по сравнению с той, которую выращивали на опилках. Отличить такую зелень от любой другой можно по цвету. Зелень, которая выращивалась в грунте будет гораздо более яркой. Что касается теплиц, то это всего-навсего искусственное создание подходящих климатических условий и ничего плохого в этом нет. Однако, если речь идет исключительно о соблюдении температурного режима, а не о добавлении стимуляторов роста", — подчеркнула диетолог.

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Диетолог рекомендует хранить зелень в холодильной камере с нулевой температурой.

"Зелень нужно вымыть, просушить, положить в пластиковый контейнер и убрать в эту камеру. Если в вашем холодильнике такой камеры нет, можно хранить зелень в секции для овощей. Однако не стоит ставить в холодильник зелень в банке с водой", — сказала диетолог, отметив при этом, что качественная зелень не может храниться долго.

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Питание, Здоровье, Польза, Зелень.
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