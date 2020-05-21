В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок

1 Тотальный отказ от хлебобулочных изделий Вкусный, ароматный и хрустящий хлеб – самый любимый продукт. Вот только худеющие первым делом исключают из своего рациона именно его. Долгое время считалось, что хлеб – первое, что следует исключить из рациона тем, кто борется с лишним весом. Сегодня диетологи говорят, что отказываться от хлеба не нужно. Это источник витаминов В1, РР, В2, В6 и Е, а также натрия, фосфора, магния. Витамины группы В регулируют функции нервной системы и обеспечивают защиту от стрессов, поэтому полный отказ от хлеба может привести не только к ухудшению здоровья, но и к депрессии, вспыльчивости, утомляемости. В пищу вполне можно употреблять хлеб и макаронные изделия, приготовленные из твердых сортов пшеницы. В состав такой муки входят не быстрые углеводы, а медленные. Они действуют на обмен веществ самым лучшим образом. Цельнозерновой хлеб не запрещен для тех, кто хочет похудеть. А вот от чего стоит отказаться, так это от белого хлеба из муки высшего сорта. В процессе ее производства из зерен удаляют все ценное – оболочку и зародыш. В результате остаются лишь крахмал и пустые калории. Вывод: внимательно читайте надписи на упаковке, выбирайте продукты из твердых сортов пшеницы и обязательно включайте их в рацион, конечно в умеренных количествах. Исключайте белый хлеб, а также сладкие булочки и пирожные, приготовленные из муки высшего сорта.

2 Только обезжиренные молочные продукты Казалось бы, у обезжиренных молочных продуктов одни плюсы и никаких минусов. На самом деле все это не так однозначно. Среди худеющих широко распространено ошибочное мнение, что обезжиренные молочные продукты являются таким же полноценным источником витаминов, как и натуральное, жирное молоко из-под коровы. На самом деле большая часть витаминов, содержащихся в молоке, жирорастворимая. Возьмем, например, кальций. Действительно, при обезжиривании он никуда не девается и успешно поступает в организм человека. Однако кальций усваивается лишь в комплексе с витамином D, который жирорастворим и поэтому отсутствует в обезжиренных молочных продуктах. За этим следует, что употреблять кисломолочную продукцию с нулевым содержанием жира для пополнения запасов кальция совершенно бессмысленно. Кроме того, обезжиренные продукты не такие вкусные: привычный нам вкус молока обеспечивает именно жир. Чтобы не терять его, производители добавляют в обезжиренные продукты сахар, в итоге мы потребляем его в несколько раз больше, чем это допустимо в сутки. А еще, когда в рационе слишком мало жиров, человек постоянно чувствует голод, даже если съедает достаточно калорий в день. "Нулевые" творог и йогурт не дают чувства насыщения, так что есть риск сорваться и съесть что-то очень калорийное. Вывод: лучше покупать не обезжиренные кисломолочные продукты, а с содержанием жира до 2,5%. Так вы и фигуре не навредите, и не остановите приток витаминов в организм.

3 Исключение соли и сахара Не секрет, что соль необходима человеку для полноценной работы организма, а сахар дает энергию. Ошибочным является полнейшее исключение этих продуктов. Естественно, речь идет о полном отказе от этих продуктов в чистом виде, так как определенное количество соли и сахара содержится в различных овощах, фруктах и других продуктах. Стоит помнить о продуктах, которые не стоит употреблять часто из-за высокого содержания соли или сахара. Например, фастфуд, супы быстрого приготовления, чипсы, полуфабрикаты, каши быстрого приготовления, сухие завтраки, выпечка и так далее. Вывод: вместо того чтобы исключать полностью эти продукты в чистом виде, стоит лишь ограничить их употребление. И соль, и сахар, при умеренном употреблении не навредят организму. А вот их дефицит вполне может подпортить вашу форму.

4 Любовь к пакетированным сокам Во время любой диеты мы отказываемся от газировок, отдавая предпочтение натуральным сокам из магазинов. Мало кто знает, что основная проблема газированных напитков — это не консерванты, а большое содержание сахара. Если обратите внимание, то поймете, что его содержание в пакетированных соках практическое такое же. Одним словом, мнение о том, что магазинные соки несут пользу фигуре, — есть результат прекрасной работы рекламщиков. Даже если на упаковке сока написано, что он 100%-ный, содержание природных сахаров (фруктозы или сахарозы) в нем также высокое. Кроме того, в пакетированных соках часто отсутствует полезная клетчатка, которая составляет львиную долю пользы натуральных фруктов. В итоге проблема никуда не исчезает. Конечно, в этом случае самым полезным вариантом являются свежевыжатые соки, однако и ими злоупотреблять не стоит. Вывод: диетологи рекомендуют выпивать в день не больше 200 мл сока. Также они советуют разбавлять соки наполовину водой, чтобы уменьшить содержание сахаров. Соки лучше пить в первой половине дня, тогда все сахара израсходуются на умственную или физическую деятельность. Конечно же, не стоит забывать пить как можно больше простой чистой воды. От нее точно не будет никакого вреда.