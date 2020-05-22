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Продукты с высоким содержанием белка

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Продукты с высоким содержанием белка
03:11 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В погоне за идеальной фигурой многие регулярно посещают тренажёрный зал, а на рацион питания при этом особого внимания не обращают. Но в этом случае эффективность всех усилий стремится к нулю.

  • 1

    Постная говядина

    Чтобы нарастить мышцы, в первую очередь пригодится постная говядина. Она изобилует всем, что необходимо для роста мышц: железом, витаминами группы В и цинком.

    И, что самое главное, в этом мясе полно белка с высоким уровнем аминокислот, который стимулирует рост мышц. Всего 85 граммов обезжиренной говядины обеспечат такое же количество белка, как 1,5 чашки бобов, но при этом в ней в 2 раза меньше калорий, что является хорошей новостью для тех, кто пытается сбросить вес.

  • 2

    Курица без кожи

    Как и говядина, курица является хорошим источником белка: 110 граммов курятины содержат 36 граммов белка. Это важно для восстановления и поддержания мышц, а также для здоровья костей и поддержания веса в норме. Также, что немаловажно, существует множество способов приготовления курицы.

  • 3

    Зернистый творог

    Немногие знают, что эта разновидность творога изобилует белком казеином (14 граммов в половине чашки). Казеин - это белок, который медленно переваривается, что делает его идеальным для поддержания роста мышц. Это хороший источник кальция, витамина B12 и многих других важных питательных веществ.

  • 4

    Яйца

    Многие считают, что яйца вредны для здоровья, но это не так. Яйца содержат большое количество белка, 9 жизненно важных аминокислот, а также витамин D. В среднем яйце содержится 5,7 граммов белка.

  • 5

    Сывороточный протеин

    Протеиновые добавки популярны в фитнес-индустрии, поскольку они обеспечивают удобный источник белка по доступным ценам. Бодибилдеры используют их по утрам и после тренировок. Одна порция содержит от 9 до 30 граммов белка, в зависимости от типа и бренда (поэтому обязательно нужно прочесть, что написано на этикетке). Сыворотку также можно добавлять к еде.

  • 6

    Рыба

    В рыбе мало жиров, много белка и она богата основными жирными кислотами омега-3. В 100 граммах рыбы содержится от 19 до 36 граммов белка, в зависимости от вида рыбы. Омега-3 помогает избавляться от лишнего жира и обеспечивает надлежащее функционирование обмена веществ.

  • 7

    Миндаль

    Миндаль - это популярные орехи, которые изобилуют питательными веществами, включая витамин Е, клетчатку, магний и марганец. В общей сложности десять орехов миндаля содержат 2,5 грамма белка.

  • 8

    Брокколи

    Брокколи обеспечивает организм белком, хотя при этом совсем не содержит жира. Он также является богатым источником витамина А, фолиевой кислоты, калия и витамина С. В сочетании с продуктами, не содержащими аминокислоты, брокколи является здоровым источником дневной нормы (в одной чашке содержится 2,57 грамма белка).

  • 9

    Квиноа

    Квиноа обладает высоким содержанием белка, а также содержит все 9 аминокислот, необходимых организму. Высокое содержание белка делает эти семена идеальным выбором, поскольку они не содержат холестерина и являются нежирным источником белка для веганов и вегетарианцев. В чашке приготовленного квиноа содержится 8,14 грамма белка.

  • 10

    Чечевица

    Белок - это не единственное преимущество чечевицы. Половина чашки этих бобов содержат приблизительно 9 граммов белка, калий, железо, фосфор, цинк, никотиновую кислоту и фолиевую кислоту. Чечевица также уменьшает или предотвращает высокое кровяное давление.

В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Советы медиков.
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