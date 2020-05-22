Продукты с высоким содержанием белка

1 Постная говядина Чтобы нарастить мышцы, в первую очередь пригодится постная говядина. Она изобилует всем, что необходимо для роста мышц: железом, витаминами группы В и цинком. И, что самое главное, в этом мясе полно белка с высоким уровнем аминокислот, который стимулирует рост мышц. Всего 85 граммов обезжиренной говядины обеспечат такое же количество белка, как 1,5 чашки бобов, но при этом в ней в 2 раза меньше калорий, что является хорошей новостью для тех, кто пытается сбросить вес.

2 Курица без кожи Как и говядина, курица является хорошим источником белка: 110 граммов курятины содержат 36 граммов белка. Это важно для восстановления и поддержания мышц, а также для здоровья костей и поддержания веса в норме. Также, что немаловажно, существует множество способов приготовления курицы.

3 Зернистый творог Немногие знают, что эта разновидность творога изобилует белком казеином (14 граммов в половине чашки). Казеин - это белок, который медленно переваривается, что делает его идеальным для поддержания роста мышц. Это хороший источник кальция, витамина B12 и многих других важных питательных веществ.

4 Яйца Многие считают, что яйца вредны для здоровья, но это не так. Яйца содержат большое количество белка, 9 жизненно важных аминокислот, а также витамин D. В среднем яйце содержится 5,7 граммов белка.

5 Сывороточный протеин Протеиновые добавки популярны в фитнес-индустрии, поскольку они обеспечивают удобный источник белка по доступным ценам. Бодибилдеры используют их по утрам и после тренировок. Одна порция содержит от 9 до 30 граммов белка, в зависимости от типа и бренда (поэтому обязательно нужно прочесть, что написано на этикетке). Сыворотку также можно добавлять к еде.

6 Рыба В рыбе мало жиров, много белка и она богата основными жирными кислотами омега-3. В 100 граммах рыбы содержится от 19 до 36 граммов белка, в зависимости от вида рыбы. Омега-3 помогает избавляться от лишнего жира и обеспечивает надлежащее функционирование обмена веществ.

7 Миндаль Миндаль - это популярные орехи, которые изобилуют питательными веществами, включая витамин Е, клетчатку, магний и марганец. В общей сложности десять орехов миндаля содержат 2,5 грамма белка.

8 Брокколи Брокколи обеспечивает организм белком, хотя при этом совсем не содержит жира. Он также является богатым источником витамина А, фолиевой кислоты, калия и витамина С. В сочетании с продуктами, не содержащими аминокислоты, брокколи является здоровым источником дневной нормы (в одной чашке содержится 2,57 грамма белка).

9 Квиноа Квиноа обладает высоким содержанием белка, а также содержит все 9 аминокислот, необходимых организму. Высокое содержание белка делает эти семена идеальным выбором, поскольку они не содержат холестерина и являются нежирным источником белка для веганов и вегетарианцев. В чашке приготовленного квиноа содержится 8,14 грамма белка.